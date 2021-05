Påvirkere ble tvunget til å be om unnskyldning etter at den virale ansiktsmasken ‘Naughty’ sviktet i supermarkedet

De sier å delta i virale sprell er morsomt og spill. Vel, hvis du ikke er midt i en global epidemi.

To påvirkere befant seg på den indonesiske øya Bali koronavirus Kontroll som en del av den virale sosiale medierutfordringen.

YouTuber Josh Ballerlin og Instagram-bruker Leah Se skal ha prøvd å gå inn i det lokale supermarkedet, bare for å bli avvist for ikke å ha på seg en maske.

Da Leah, også kjent som Lisha, kom tilbake på sosiale medier, tegnet hun angivelig en blå kirurgisk maske i ansiktet og fikk lov til å komme inn.





Paret skal ha lastet opp en video Facebook Eksklusive drakter viser Leah gå rundt i supermarkedet, uten maske, på sosiale medier.

Selv om videoen nå ser ut til å være fjernet fra Josh og Leahs sosiale medier, Kokosnøtt poly Rapporter sier at opptakene ble delt på forskjellige nettsteder, noe som fikk paret til å ta en stor hit.

Josh og Leah har gitt ut en video med sin juridiske representant, og beklager videoen og sa at de ikke hadde noen fornærmelser.

“Hensikten med å lage denne videoen er ikke å fornærme eller invitere alle til ikke å bruke maske. Jeg laget denne videoen for å gjøre folk lykkelige fordi jeg er en innholdsskaper, og det er min jobb å gjøre folk lykkelige, ”sa Josh, ifølge de engelske undertekstene som følger med videoen.

“Imidlertid er jeg ikke klar over at det jeg gjorde faktisk kan gi mange negative tilbakemeldinger fra Netizen, og at det gir mange bekymringer.”

Han la til: “Vi vil igjen be om unnskyldning for det vi gjorde, og vi lover ikke å gjøre det igjen. Jeg vil invitere alle i Indonesia og Bali til alltid å bruke en maske for vår egen sikkerhet og helse. Så vi kan bidra til å få Bali-turismen tilbake. ”