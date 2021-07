Påvirkere i Norge er pålagt å lovlig publisere sine Photoshoppede bilder

Lovgivere i Norge har kunngjort Nye vilkår Det ville være et lovlig krav for påvirkere og annonsører å merke hentede eller filtrerte bilder i et forsøk på å adressere “fysisk stress i samfunnet.”

Den nye loven er en endring av markedsføringsloven fra 2009, vedtatt av Stortinget forrige måned med overveldende støtte med 72-15 stemmer.

Dette er en nylig utvikling etter år med debatt fra ungdomsgrupper og Barne- og familiedepartementet, som må ta drastiske tiltak for å imøtekomme økende bekymring for fysisk utseende og mental helse.

Innenfor det Evaluering I lys av dagens klima har avdelingen uttrykt bekymring for en kultur som skaper “sosial usikkerhet” ved å bidra til lav selvtillit.

Den snart innførte loven, utlyste og utlyste innlegg, bør tydelig merkes som “endret av form, størrelse eller hudforbedring eller andre manipulasjoner av et legeme” som skal endres. Manglende overholdelse vil føre til bøter.

Rapportert i Klok, Eksempler på endringer som krever varsel når loven trer i kraft inkluderer forstørrede lepper, utpekte muskler og innsnevrede hofter.

En foreløpig studie presentert av Barne- og familiedepartementet viste at mer enn halvparten av 10. klasse jenter ved Oslo skole slet med sin mentale helse, og at anoreksi var den tredje vanligste dødsårsaken blant unge kvinner.

“Unge mennesker, blant annet, er under et massivt press for å være vakre gjennom reklame og sosiale medier, og modellene som vises, blir ofte hentet digitalt, og utsetter unge mennesker for det uoppnåelige skjønnhetsidealet,” sa avdelingen i programmet.

Loven har allerede støtte fra noen Påvirkere, Gjelder alle større sosiale medier, inkludert Instagram, Snapshot og Dictoc, og vil bli implementert i henhold til instruksjonene fra kongen av Norge.