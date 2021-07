Påvirkere i Norge må snart avsløre når betalte innlegg inkluderer redigerte eller manipulerte bilder صور

En ny lov i Norge vil kreve at annonsører og påvirkere skal avsløre når bilder er endret.

Andre land, inkludert Storbritannia og Frankrike, har innført lignende regler.

Noen påvirkere i Norge reagerer positivt på nyhetene.

En ny lov i Norge gjør det ulovlig for annonsører og sosiale medier som påvirker markedsføringsbilder på nettet uten å avsløre om bildene har blitt redigert. Hill rapporterte torsdag.

Den nye loven ble vedtatt i det norske parlamentet, Stürtinget, med 72 stemmer mot 15 den 2. juni. Det er grunn til å tre i kraft når kongen av Norge bestemmer seg for det, ifølge Lovvedtak. Lov redigere til meg 2009 Markedsførings- og kontrollov. Loven gjelder annonsører og personer som mottar «andre utbetalinger eller fordeler» for sine innlegg, ifølge W-magasinet. Det vil påvirke “merker, selskaper, talentinnlegg og influencer-merker” og forholde seg til innlegg på alle sosiale medier, og redigeringen krever avsløring av endringer som er gjort etter og før bildet ble tatt, for eksempel Snapchat og Instagram-filtre som endrer bildets utseende. til meg viceEksempler på endringer som folk som betaler for bilder blir bedt om å rangere, er blant annet “forstørrede lepper, smale midjer og overdrevne muskler”.

I Første forslag Barne- og familiedepartementet (departementet) sendte det norske parlamentet, med henvisning til flere studier for å støtte deres sak, og uttalte at “anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter,” ifølge National Institute of the Public. Helse.

Departementet sa i sin rapport at kroppsstress, eller “kroppspress” i Norge, er et viktig diskusjonstema i landet.

«Unge mennesker er under et enormt press for å se bra ut [sic] Blant annet reklame og sosiale medier, blir skjemaene som vises ofte digitalt revidert, ”sa departementet i forslaget, hvis engelske oversettelse ble gjennomgått av Insider. Dette utsetter ungdommen for et skjønnhetsideal som er umulig å oppnå. “

Ved å forby annonsører og påvirkere fra å legge ut falske bilder uten riktig dokumentasjon med en offentlig lisensiert plakat, sa departementet at det håper å redusere de negative effektene av kroppsstress på unge mennesker. “Det er spesielt viktig å møte trangen til å gjøre mer påtrengende og påtrengende (langvarige) endringer i [one’s] Et spesielt blikk, “sa departementet.

Noen av Norges beste påvirkere, som forfatter Martin Halvorsen, programleder Janka Poliani, og YouTuber Agnete “Agnetesh” Husebye, tar allerede nyhetene gunstig, ifølge intervjuene med den norske avisen. verdensgjeng Denne våren.

“Unge mennesker i dag vokser opp til en helt usannsynlig skjønnhetsmodell,” sa Husebye, vinneren av VIXEN Awards ‘Årets Influencer of the Year i 2019, til Verdens Gang. “Jeg føler meg som dette [new law] Det kan bare hjelpe dem å forstå at dette ikke er ditt utseende, det er endret. “

Andre land har tidligere innført lignende tiltak. I september foreslo en lovgiver fra Storbritannia et lovforslag Digitalt modifisert regning for kroppsbilde, som kan kreve avsløring av innlegg på sosiale medier som indikerer bruk av filter eller endring. I februar forbød Storbritannias Advertising Standards Authority sosiale påvirkere fra sosiale medier å bruke urealistiske skjønnhetsfiltre i annonser, ifølge glede.

Frankrike kunngjorde en ny lov i 2017 som sier at ethvert “kommersielt bilde som er blitt endret digitalt for å få modellen til å se tynnere ut, vil vise en advarsel om sigarettpakken,” ifølge The Guardian. BBC.

Den amerikanske kongressen introduserte Truth in Advertising Act i 2014, som delvis var ment å beskytte forbrukerne mot negative kropps idealistiske meldinger, ifølge Juridisk gjennomgang ved University of Cincinnati, selv om loven ikke ble vedtatt.