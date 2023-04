Payconiq og iDEAL slår seg sammen for å ta på seg Mastercard: endelig en stor europeisk spiller mot denne giganten?

I juli 2020, da den ble opprettet, hadde EPI en klar ambisjon: å tilby en konto-til-konto digital betalingsløsning som kan brukes hvor som helst i Europa, basert på teknologi for øyeblikkelig overføring. Det begynner å bli en realitet, da et pilotprogram for umiddelbare, person-til-person betalinger vil bli lansert i Tyskland og Frankrike innen utgangen av 2023. En kommersiell lansering vil finne sted i 2024 i Belgia, Frankrike og Tyskland, tre land som står for mer enn halvparten av kontantløse detaljhandelsbetalinger i eurosonen.

«Den kommersielle lanseringen er planlagt i 2024, deretter vil den utvides til andre europeiske land senere. I utgangspunktet er det en enkelt digital lommebok – under ett enkelt merke på europeisk nivå – for all daglig betalingsbruk, som vil bli beriket gjennom andre innovative tjenester for å forbedre kundeopplevelsen. Målet vil også bli utvidet til forbruker-til-bedrift-betalinger, nettkjøp og deretter betalinger fra salgssted.I Frankrike vil implementeringen av denne betalingsløsningen avhenge av de mer enn 30 millioner abonnentene av BNP Paribas sin «Paylib between friends»-tjeneste.sa banken i en uttalelse.

Med oppkjøpet av Currence iDEAL, en ledende betalingsordning i Nederland, og Payconiq International (PQI), en leverandør av betalingsløsninger basert i Luxembourg, vil EPI kunne trekke på ekspertisen til nøkkelaktører i deres markeder for å bygge og distribuere en Europeisk enhetlig og innovativ betalingsløsning som oppfyller forbrukernes forventninger og selgere. Det skal bemerkes at avtalen med de respektive aksjonærene i Currence iDEAL og PQI fortsatt må godkjennes av de kompetente konkurransemyndighetene. «Vi ønsker denne avtalen med Currence iDEAL og PQI velkommen. Dermed vil EPI utnytte den solide operasjonelle erfaringen, tekniske kunnskapen og lokale markedskunnskapen til disse to selskapene til å bygge en innovativ løsning, basert på en ny betalingsordning og en ny enhetlig umiddelbar betalingsplattform for Europa. «, sier Martina Wimmert, administrerende direktør i EPI.

I tillegg til de eksisterende aksjonærene som utgjør EPI, er det fire nye aksjonærer: Belfius, DZ Bank siden slutten av 2022, ABN Amro og Rabobank, som sammen med ING kompletterer tilstedeværelsen til de store nederlandske bankene. For de historiske aksjonærene, BFCM, BNP PARIBAS, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale og Worldline, er dette enda et skritt mot å sikre europeisk suverenitet i betalinger og derfor ikke lenger å være formelt akkreditert Large US MasterCard.