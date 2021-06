Paysafe for å aktivere online kontantbetalinger i Microsoft Store på Xbox

LONDON – (FORRETNINGSLEDNING) – Ledende spesialbetalingsplattform Paysafe (NYSE: PSFE) kunngjorde i dag at de har utvidet forholdet til Microsoft ytterligere og muliggjør nå online kontanttransaksjoner i Microsoft Store på Xbox gjennom eCash-betalingsløsningen. Paysafe-leder: paysafecard. paysafecard er nå tilgjengelig på Xbox-konsoller for millioner av kunder i 22 europeiske land.

paysafecard, tilgjengelig i 50 land gjennom et distribusjonsnettverk på mer enn 650 000 salgssteder, gjør det mulig for forbrukere å bruke kontanter til å kjøpe varer og tjenester online. Med en 16-sifret kode fullføres betalingstransaksjoner enkelt og sikkert. Gjennom en online paysafecard-konto har forbrukerne også muligheten til å kombinere kredittbalanser. Konfidensielle økonomiske data, som bankkontodetaljer eller kredittkort, er ikke påkrevd.

Integrasjonen av paysafecard som betalingsalternativ på Xbox følger den første innlemmelsen av eCash-betalingsløsningen i Microsoft Store på Xbox, som ble lansert i desember 2020. Den utvidede tjenesten er nå tilgjengelig i følgende 22 land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia Republikken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Lanseringen er den siste utviklingen i et pågående, mangesidig samarbeid mellom de to selskapene som nylig så Paysafe som utnytter Microsoft Azures fleksible og åpne cloud computing-plattform og verktøy for sine amerikanske betalingsbehandlingstjenester.

Udo Müller, administrerende direktør i paysafecard, sa: “Integrasjonen av paysafecard i Microsoft Store på Xbox vil gi et viktig alternativ betalingsmåte for millioner av kunder. paysafecard har vært populært i spillområdet i noen tid, og gir en enkel og sikker online betalingsløsning for spillere. Det er et inkluderende alternativ for de som kanskje ikke har tradisjonelle bankkontoer og gir en enkel måte å administrere underholdningsbudsjetter på. ”

Trevor Nies, seniordirektør for globale betalinger og risikoer i Microsoft, kommenterte partnerskapet: “Etter å ha integrert paysafecard for Microsoft Store og Xbox.com sent i fjor, var det klart at vi ønsket å utvide dette til spillkonsollen. også. Ved å tilby paysafecard som betalingsmåte, er vi i stand til å gi kontantbaserte kunder tilgang til vårt digitale innhold på Xbox-konsoller gjennom en pålitelig, enkel og sikker alternativ betalingsmåte. ”

Om paysafecard



paysafecard, markedsleder innen eCash betalingsløsninger, ble grunnlagt i 2000 og er basert i Wien. paysafecard er en del av den internasjonale Paysafe-gruppen, som tilbyr en bred portefølje av innovative betalingsløsninger og tjenester. paysafecard tilbyr online kontanter og forhåndsbetalte løsninger under merkene paysafecard, mitt paysafecard, paysafecard Mastercard® og Paysafecash. Paysafecard er tilgjengelig på 650 000 salgssteder i 50 land, og muliggjør enkle og sikre online kontanttransaksjoner. Ved å bruke en 16-sifret paysafecard-kode trenger ikke kunder en konto eller et kredittkort for å betale online, noe som beskytter deres konfidensielle økonomiske informasjon. I 2018 utviklet paysafecard Paysafecash, som kundene først kan handle online og deretter trygt betale for kjøpene sine med kontanter offline ved neste betalingssted. Paysafecash er allerede tilgjengelig i nesten 30 land. I 2020 nådde paysafecard et transaksjonsvolum på € 4 milliarder. www.paysafecard.com

Om Paysafe Limited



Paysafe Limited (“Paysafe”) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) er en ledende spesialbetalingsplattform. Dens primære formål er å gjøre det mulig for bedrifter og forbrukere å koble seg sammen og handle sømløst gjennom bransjeledende evner innen betalingsbehandling, digital lommebok og online kontantløsninger. Med mer enn 20 års erfaring med onlinebetalinger, et årlig transaksjonsvolum på 92 milliarder dollar i 2020, og cirka 3400 ansatte lokalisert på mer enn 12 globale steder, kobler Paysafe bedrifter og forbrukere gjennom 70 betalingstyper i mer enn 40 valutaer rundt om i verden. Leveres gjennom en integrert plattform, er Paysafe-løsninger rettet mot mobilinitierte transaksjoner, sanntidsanalyse og konvergens mellom fysiske og elektroniske betalinger. Mer informasjon er tilgjengelig på www.paysafe.com.