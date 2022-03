«Peace Now!»: Camille Forest, skåret av Lady Gaga

Og det er Hollywood også. Kamil gned seg med de største navnene i drømmefabrikken under innspillingen av skogen Guccis hus. Det er filmer av alle superlativer som Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto eller Lady Gaga. Og sistnevnte, som skildrer motstanderen hans i filmen, er ikke spesielt tilgjengelig.

Konkurrenter

Den franske skuespilleren gikk gjennom USA og avslørte at de ikke kunne være venner fra begynnelsen av settet. «Jeg ville, men hun var så oppmerksom, hun var snill. Jeg er en rival til henne, jeg stjeler fra mannen hennes, så hun er egentlig ikke forelsket i meg.»Forklart til Jimmy Fallon på «Tonight’s Show. «Jeg må si at i det virkelige liv er hun ikke som karakteren sin. En dag er hun så fokusert at hun plutselig kommer til meg med intervaller og sier:» Du er en vakker kvinne og en flott skuespillerinne., På slutten av film vi er venner. Nå shh!» «Hun husket foran verten, morsomt.

Folk vinner, Guccis hus Til tross for det urokkelige engasjementet til dens 5-stjerners rollebesetning, ble dens over-the-top bombardement behandlet av en del av spesialpressen.