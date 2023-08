Pearl Abyss har sluppet en ny trailer for Crimson Desert

I anledning Gamescom 2023, som starter i dag i Köln, har utgiver og utvikler Pearl Abyss sluppet en ny gameplay-trailer. Crimson ørken Under åpningskvelden live.

Har 4K gameplay-opptak, ny gameplay-trailer Crimson ørken Det markerer en betydelig forbedring i spillets utvikling siden kunngjøringen i 2020. Videoen introduserer oss for hovedpersonen, klippeDen undersøker hendelser som skjer i regionen» Hernand og legger ut på en utforskningsreise gjennom En vidåpen verden.

Videoen har forbløffende realistisk grafikk som viser det fartsfylte spillingen i en enorm åpen verden som inkluderer store områder og byer. Andre elementer fremheves som miljøet og interaksjoner med NPC-er, «motion capture»-kamper og actionscener med en følelse av realisme og raffinert gameplay.

Traileren viser en rekke kamper, fra nærkamp og gripende trekk til hvordan spillere kan bruke ulike gjenstander og omgivelsene deres. Rik åpen verden Crimson Desert mot fiendene deres.

Fra sjefskamper og trefninger til kamper mot store grupper av fiender, scenene viser spennende kamper som utfordrer spillere til å ta ned fiendene sine gjennom ulike mekanikker. Traileren inneholder også spektakulære fallskjermhopp, karakterer som klatrer i bygninger og trær, hopper over høye hekk og ulike minispill som fiske, armbryting og temming av ville hester.

Utviklet på en ny generasjon proprietær motor» Black Space Engine av Pearl Abyss, Crimson ørken Et action-eventyrspill i åpen verden. Med en engasjerende setting og realistiske karakterer, Crimson ørken Forteller historien om leiesoldater som kjemper for deres overlevelse Et stort kontinent kalt Byvel. Pearl Abyss planlegger å levere en unik spillopplevelse Crimson ørken og sikter mot en samtidig global utgivelse på konsoller og PC.