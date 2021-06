Pebble kunngjør Nevian produktintegrasjon

WEYBRIDGE, UK og OSLO, NorgeE Pebble og Navion kunngjorde i dag en ny integrasjon mellom Pebble Control, selskapets IP-tilkoblingsadministrasjonsløsning og Nevians Video iPad Orchestration og SDN (Software Limited Network) kontrollprogramvare.

Denne integrasjonen vil gjøre det mulig for Pebble Control-kunder å kontrollere SDN og tradisjonelle IGMP-baserte nettverk, som allerede kan styres av løsningen, sa Pebble.

Pebble Control Video kan oppdage enheter i iPad-systemet og gi tilkoblingsforespørsler basert på brukerinngang. I tillegg hevder den at VideoIpad-brukere nå kan dra nytte av avanserte Pebble Control-funksjoner som containerlogikkonseptet.

“IP-nettverk er et komplekst område, og kunder kan synes det er skremmende når de bytter til en ny teknologi. Vår Pebble Control-applikasjon gir kringkasternes standardbaserte operativsystem for IP-kringkastingsanlegg eller arbeidsflyter av alle skalaer,” sa Mirozlov Jeroz, appens brukervennlighet. Vi har designet systemet rundt begrepene karakter og pålitelighet. Med VideoIpad-integrasjon kan kundene våre utvide IP-innstillingene sine til mer komplekse COTS-nettverkskonfigurasjoner og applikasjoner for bredere nettverk. ”