«Pebbles and Men», en vandrende roman av Manhaitois Franca Dura

For noen måneder siden forlot vi Franca Doura med «L’après-Déluge», en emosjonell og delikat roman som utforsker vennskapets kilder. Hva skjer med tidligere vennskap? Tåler de tidens tann, livets omskiftelser? Mange spørsmål dukker ofte opp i denne forfatterens arbeid basert på Deux-Rys.

I denne nye utgivelsen stiller han igjen spørsmål ved dette vennskapstemaet, selv om kjærlighetens grenser ofte er mer porøse enn de ser ut til.

Med Cailloux et des hommes, utgitt av det lille forlaget Complicités, presenterer Franca Doura en tekst med en eksentrisk konstruksjon som tar leseren utenfor allfarvei. En dypt springende tekst som går fra digresjon til digresjon. «Jeg liker alltid vendinger, romaner som går utenfor allfarvei, overraskelser. Jeg liker romaner som må sette puslespillet sammen igjen.»Forfatteren sier

I begynnelsen av denne sann-falske romanen holder Nell, fortelleren, to småstein i hjørnet av kontoret sitt, som symboliserer to yngre menn hun har elsket dypt i to perioder av livet hennes. Fra dette scenariet tar Franca Doura oss med et annet sted, mellom et bilhavari, en uselvisk brannmann, en livlig kveld med venner, … med dette spørsmålet i bakgrunnen: «Men i bunn og grunn, hva er en vellykket dag?»Nobelprisen i litteratur 2019 er kjær den kontroversielle østerrikske forfatteren Peter Handke.

Et litterært bevis

«Når en historie begynner å ta form i det virkelige liv, vet vi fortsatt ikke om den: overraskelsene, de skjulte stedene, tilbakeslagene. Når denne samme historien går ut, vet vi ikke hva den vil åpne opp igjen. Gode. Eller dårlige muligheter til å eksistere. , kan møtes med eller uten vår avtale. Det er ingen grunn til å frata deg selv vandring, omstreifing eller ugjerninger!» Et utdrag som oppsummerer alle Franca Dauras vandrende tanker.

«Denne boken er som et litterært testamente. Jeg snakker om livet, døden, relasjoner og nødvendigheten av å dele. For meg er dette en viktig bok som reiser spørsmål som har vært innflytelsesrike i mitt liv, i mitt forfatterskap. .»

«Pebbles and Men», Franca Daura, Complex Editions.