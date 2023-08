Pedro Almodovars «Strange Lifestyle» eller 30 Minutes of Abyssal Boredom ifølge Le Masque

Silva (Pedro Pascal) krysser ørkenen på hesteryggen for å finne Jake Hawk, som han kjente for 25 år siden, da de begge var kontraktsmordere og elskere. I dag er Jake sheriff, Silva har en sønn ettersøkt for drap, og de elsker fortsatt hverandre i et flott vest hvor det ikke er bra å være homofil, hvor det er mye ridning. I Cannes benektet Almodovar at han tenkte på «The Secret of Brokeback Mountain», selv om vi tilsynelatende tenker mye på det.

Det har Pierre Murat ingen interesse av

Til kritikeren DeliramaDet er verken mer eller mindre enn årets Turnip, produsert av en spansk filmskaper: «Den er bedre enn «The Human Voice», men fremfor alt er den ingenting. Hvis Pedro Almodóvar ikke er signert, vil vi heller ikke. Snakk om det, det er ikke Pedro Almodóvar, Det er, vagt, en morsom scene. Det ble sjelden iscenesatt. Det er ikke av interesse.»

Ariane Allard var ikke fornøyd

Filmjournalist Chat Han innrømmer å være skuffet og frustrert over en intellektuell refleksjon i begynnelsen, men til slutt gikk det ikke i oppfyllelse: «Jeg hadde inntrykk av at filmen startet da den sluttet. Det er som en prolog, eller en åpningssekvens, og Jeg bodde ved døren til denne historien. Når de blir forelsket i hverandre, forlater de livene sine for å løpe fra hverandre. «Det som er interessant for meg er historien om å lure på hva som skjer med disse to gamle cowboyene fra fortiden . Det er et ekte forhold. Mellom alderdom og kjærlighet ville jeg at Almodóvar skulle se det. Til syvende og sist er det veldig rart som film.»

Det er et helt fordømmende tomt fra Xavier Lehrbeures synspunkt

Dessverre gjør en annen film med produksjon som konge anmelderen, mens han anmelder en film som er, om ikke strålende og vellykket: «Etter Barbie, Her er alle bilder av Yves Saint-Laurent, dresser, skjorter, håndklær, sengetøy. Dette er et bilde av en produktdesigner. Pedro Almodovar sier at han vil filme homoseksuell begjær, ikke den første! Et nærbilde av gitaristens saftige lepper koker Det er ikke veldig subtilt.

Vi ønsker å se ham reflektere seksualiteten til den tredje alderen; Der derimot kler han av seg to 25 år gamle modeller, der vi selvfølgelig har rett til spenning.

Det er en liten voyeur, en liten gammel bestefar som vasker øyet sitt, og det er ikke interessert.»

For Eric Neuhoff er det en latterlig om ikke katastrofal film

Totemisk



Så hør

Ifølge filmkritikere er filmen bare interessant PicaroDette gjør det mulig å måle lettelsen man kan føle ved tanken på at filmskaperen nektet å regissere filmen den gangen. «Broken Mountain» (2006) med fare for å gi det samme bildet: «Vi kan ikke ta det seriøst et sekund. Feilslutningene til reklamefilmer er fortsatt ineffektive, og Resultatet er helt tragisk, absurd, til og med patetisk.

den kjekke meksikaneren i «Viva Zapata» (1952), som bar Marlon Brando-bart, og som ofte ser ut som Jack Ballance på Prozac; Han ser ut som en total idiot, han vet ikke engang hva som skjer. Alt er en katastrofe, for ikke å snakke om stakkars Ethan Hawke som er tvunget til å spille der, men for en smerte. La oss kalle det «Pat Braguette & Bizly the Kid».

🎧 Hør alle anmeldelsene som er delt om denne filmen i Mask and the Feather-galleriet:

«Strange Lifestyle» av Pedro Almodovar 5 min Frankrike Inter

For å se dette YouTube-innholdet må du godta informasjonskapsler Reklame. Disse informasjonskapslene lar våre partnere levere personlig tilpasset annonsering og innhold til deg basert på din nettlesing, profil og interessesentre. Administrer eksamenene mine

Jeg godkjenner

► Alle andre Mask and Feather-filmanmeldelser

Se her .