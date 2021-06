Tidligere visepresident Mike Pence brukte en tale sent på torsdag om at han ble mer offentlig enn noen gang for å fordømme Donald Trumps forsøk på å styrte det republikanske nederlaget. Presidentvalget 2020, La han til, “vil alltid være stolt” av sin rolle. Bekreft suksessen til Joe Biden.

Den amerikanske kongressen, ledet av Benz Senat, bekreftet valgresultatet tidlig på 7. januar Dødelig opprør Forrige dag av Trumps ekstremistiske tilhengere, etter at daværende president overtalte dem “Kjemp som helvete” Han presset Pence til ikke å reversere sin fiasko og ikke vitne om Bidens suksess.

“Jeg vil alltid være stolt over at vi gjorde vår del den tragiske dagen for å omorganisere Kongressen og oppfylle vår plikt i henhold til grunnloven og lovene i USA,” sa Pence i en tale i California.

Han bemerket at visepolitikeren ikke har noen konstitusjonell myndighet til å utvise presidentens beslutning som ble forelagt den amerikanske kongressen, eller å returnere den til statene ved å avvise avstemningen.

Uten å nevne Trump direkte motsatte Pence seg “de i vårt parti” som tror “enhver person” kan velge en president.

“Sannheten er at det ikke finnes mer ikke-amerikansk jern enn ideen om at enhver person kan velge en amerikansk president,” sa han.

Han kalte opprøret «en mørk dag i historien til USAs hovedstad», som har ført til arrestasjon av 500 mennesker i den største kriminelle etterforskningen i USA siden terrorangrepene 11. september 2001.

Talen til det republikanske partiet i India ble holdt på Ronald Reagan Presidential Library i Simi Valley. Benz viste at han fortsatt bryr seg om Trump-politikk som trofast hjelper ham med å lage og markedsføre under Trump-Benz-administrasjonen. Det så ut til at han banet vei for sitt kandidatur til president.

Til tross for mer enn 80 mislykkede rettsutfordringer, fortsetter Trump å hevde at valget ble “stjålet” fra ham på grunn av omfattende svindel, en nylig Intervjuer Han “innrømmet aldri nederlag”, “det var så frustrerende [Pence] Den ble ikke sendt tilbake til lovgiveren. ”Statene avviste faktisk avgjørelsen.

I sin tale erkjente Benz sin “skuffelse” over nederlaget i november, med demokrater Biden og Kamala Harris som avgjørende.

“Jeg forstår nå frustrasjonen som mange føler om forrige valg,” sa han. “Jeg kan relatere. Jeg var på stemmeseddelen. Men du vet, denne gangen er det mer fare enn vårt parti og våre politiske formuer. Hvis vi mister tilliten til grunnloven, vil vi ikke miste valget – vi vil miste landet vårt, ”sa han.

Han berømmet prestasjonene til “Trump-Benz-administrasjonen” i embetet og oppfordret partiet til å bruke de “tradisjonelle konservative prioriteringene” og de “nye søylene” i Trumps populistiske politikk. Han kalte Trump en “slags” bråkmaker, slik Ronald Reagan gjorde på 1980-tallet.

I mellomtiden a Mer område I den kommende Nightmare Scenario-boken av to Washington Post-journalister sier Trump at han ikke har noen planer i Det hvite hus om å banne i pennen hvis han ble deaktivert eller døde av Govt-19 i fjor høst.

I henhold til Presidential Succession Act ville Pence ha vært president hvis Trump hadde dødd.

Boken forteller videre at Trump var langt mer syk enn noen gang offisielt anerkjent.

Men det står også: ”Børsten og sjansen for en alvorlig syk Trump Døden satte Det hvite hus i beredskap, og de forklarte ikke Mike Pence-teamet om planen om å banne Trump hvis han var inhabil. ”