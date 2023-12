Penger for å overvåke mer enn 10 milliarder euro, ønsket en vakt å se… forts

Et øyeblikks uoppmerksomhet, litt for lang pause…det har skjedd med mange av oss. Men det er vanskeligere å se serier i stedet for å spore milliarder av euro i gullbarrer.

Det var i Nederland at en 26 år gammel mann flere ganger ble tatt for å ikke gjøre jobben sin, mens han satt på sofaen og så på det store tyveriet. Imidlertid hadde mannen en viktig stilling i sentralbanken i Nederland. I arbeidstiden er den ansattes jobb å drive bankens driftsovervåkingstjeneste, med rapportering til våre kolleger fra Head Ladsday News. Overvåkingens omkrets strakte seg utenfor bygningen. En Montois ble utsatt for en falsk bankagent som ba ham fylle ut et skjema og mistet nesten 20 000 euro. Imidlertid utviklet tjueåringen en dårlig vane i løpet av skiftet: å sette opp en liten lenestol for å se favorittserien hans på nettbrettet med hodetelefoner. En uprofesjonell holdning av den unge mannens jevnaldrende og overordnede som ikke svarte på walkie-talkie hans. I følge en av hans kolleger, «Uselvisk og ser konstant på telefonen sin. Kommunikasjon var knapt mulig. Det gikk enda lenger for den unge keeperen, som har blitt stilt for retten siden han fikk den harde straffen. som det skjedde»Forsettlig fritatt fra en bestemt aktsomhets- og beskyttelsesplikt». Politimannen ble dømt til 100 timers samfunnsstraff.