‘Penis slanger’ fra Sør -Amerika bosatte seg i Florida

Uklar, fotløs foss, en dialektikk av noen ‘Penis slange, ‘Nylige invasive arter som migrerer til Sør -Florida.

Disse skapningene, kjent som sicilianere, er hjemmehørende i Colombia og Venezuela, men mange er hentet fra Tamiami -kanalen nær Miami internasjonale lufthavn.

Sicilianere er noen få centimeter til fem fot lange og har svært dårlig syn – navnet oversetter som “blind” på latin.

Imidlertid har ‘penis-slangen’ et par følsomme tentakler mellom øynene og nesen som hjelper den med å oppdage mat og gnisser dusinvis av nålelignende tenner.

The Florida Fish and Wildlife Conversation Commission sier at sicilianere er ufarlige.

Den uklare, fotløse fossen, kjent som ‘penis -slangen’, er den siste invasive arten som vandret til Sør -Florida.

Den første sicilianeren, som ble oppdaget i den samme kanalen for to år siden, tillot forskere å sammenligne DNA fra flere prøver som nylig ble tatt fra grunt vann utenfor Miami internasjonale flyplass – noe som beviser at de nye organismene er Diphlonectus natan -arter.

Den ållignende fossen, oppdaget i 2019, var to meter lang, men døde kort tid etter fangenskap-den sultet i hjel.

Sicilianere lever på både land og ferskvann, og lever vanligvis av ormer og termitter – men de jakter også på små slanger, frosker og øgler. Metalltråd Rapporter.

Selv om de ser ut som slanger, tilhører sicilianere Gymnopiona -fossen som er nært knyttet til frosker, padder, salamandere og nyere.

Disse skapningene, kjent som sicilianere, er hjemmehørende i Colombia og Venezuela, men er hentet fra Tamiami -kanalen (bildet) nær Miami internasjonale lufthavn.

Sicilianere varierer i størrelse fra noen få centimeter til fem fot i lengde og har svært dårlig syn – navnet oversetter til “blind” READ Guttens kropp, åtte, ble kuttet av en krokodille som hadde svelget den hele

2019 -modellen er den første kjente sicilianeren i USA, selv om det er funnet fossiler fra 170 millioner år tilbake i Nord -Amerika.

Med unntak av sicilianerne som nylig ble introdusert i Sør -Florida, er det for øyeblikket ingen representanter for denne slekten som er bosatt i USA.

Coleman Sheehi, leder for Florida Museum’s Herpetology Collection; Rapportere: ‘Svært lite er kjent om disse dyrene i naturen, men det er ingenting spesielt farlig med dem, og de ser ikke ut til å være alvorlige rovdyr.

De vil sannsynligvis spise små dyr og bli spist av store dyr. Det kan være en annen ikke-innfødt art i South Florida-blandingen.

Floridas fisk og dyreliv hevder at sicilianere er ufarlige fordi de spiser bare terrestriske og sporadiske frosker

Denne arten slipper ikke lett unna, da den vanligvis holdes innendørs i fiskeri, og eksperter mistenker at noen dumpet sine uønskede kjæledyr i kanalen.

Typhonetx -danser er den vanligste sicilianeren innen dyrehandel og blir fanget og avlet og født ung.

Sheehi mistenker at noen har dumpet uønskede kjæledyr i kanalen fordi arten vanligvis holdes innendørs i fiskeri og ikke lett kan unnslippe.

I Colombia er arten endemisk, med et stort antall vannplanter som lever i de varme, sakteflytende vannveiene til D.-dansene, ifølge en publisert studie. Reptiler og fosser.

‘Områder i C-4-kanalen ser ut til å ligne deres opprinnelige habitat, og kan gi miljøet de kan trives i hvis disse artene overlever.’