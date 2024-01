Pensjon: «Vi må gjøre den andre søylen obligatorisk, med et minimumsinnskudd på 3 % av lønnen.»

1. Den andre søylen er fortsatt veldig tynn

Å stole på lovfestet pensjon alene for å opprettholde levestandarden etter pensjonering er kortsiktig. Den beste måten å forbedre situasjonen på er å bygge opp pensjonssparing (tredje søyle) og fremfor alt en tilleggspensjon fra andre søyle: via kollektiv forsikring eller ansattes pensjonskasser; Eller via tilsvarende produkter for selvstendig næringsdrivende (individuell pensjonsforpliktelse, gratis tilleggspensjon).

Mindre enn en tredjedel av de spurte oppga imidlertid at de forbereder pensjonene sine for å opprettholde levestandarden etter pensjonering. Viktigst av alt er at reservene dannet av belgierne fortsatt er svært lave i dag, anslår Patrick Wangenor, konsulent i CBC Bank. Hva FSMA (Financial Services and Markets Authority) også indikerer: Den «gjennomsnittlige opptjente reserven» (kapitalen) for personer som nærmer seg pensjonsalder (55-64 år) som tilhører den andre pensjonskolonnen er omtrent 59 000 euro (kapital som skal pålegges A-skatt) på den (med en sats som overstiger 20 % for de som mottar den i ett engangsbeløp fra alderen av deres lovlige pensjon). Et beløp tilsvarende en månedlig pensjon på… 155 euro. I tillegg til eventuell pensjonssparing (ca. 1000 euro per år skattefritt), garanterer ikke dette beløpet at pensjonisten vil leve like anstendig etter pensjonen som før. «Pensjonssparing er bare et enkelt tillegg til den lovlige pensjonen og den andre søylen.»«, anslår Pierre Devolder, professor i finans ved University of California, Louvain. Spesielt siden belgiere også har en tendens til å undervurdere forventet levealder ved pensjonsalder, som er 20 år i gjennomsnitt (vår infografikk).

Pensjonistundersøkelse ©IPM Graphics

Nawras Systemet vårt dateres tilbake til slutten av andre verdenskrig. Kjører du bil fra 1945 i dag? Men dette er analogt det vi gjør i pensjonssaker i Belgia.»

2. Hva er statens rekord på pensjoner?

Universaliseringen av den andre søyle tilleggspensjonen var et av hovedmålene til Vivaldi og pensjonsminister Karine Lalieu (PS). «Men ingen tiltak ble iverksatt i denne retningen. Fordømmer lederen av CBC. Samlet sett har ikke regjeringen gjennomført tilstrekkelige reformer til å ta hensyn til fremtidige utfordringer.Han legger til at hovedmålet er bærekraften til vårt pensjonssystem og gradvis aldring av befolkningen. «I 2023, selv for unge som nettopp har startet opp, gir det ingen mening å signere en arbeidsavtale uten å inkludere en tilleggspensjon. Den andre søylen bør være obligatorisk, og medarbeidere må ha et minimumsbidrag på 3 % av lønnen. Noen land gjør det, hvorfor gjør ikke Belgia det?»«, spør Pierre Devolder. Han fordømmer også fraværet av reell reform av den lovfestede pensjonen: «Det er et kollektivt ansvar for regjeringer og politiske partier som har vært ved makten i flere tiår. Eksperter har advart om lovfestet alderspensjon i mer enn 30 år, slik vi har om klima. Systemet vårt dateres tilbake til slutten av andre verdenskrig. Kjører du bil fra 1945 i dag? Men dette er, analogt, hva vi gjør i pensjonssaker i Belgia..

Hvordan øke din lovbestemte pensjon?

3. Hva med frilansere?

Hvis systemet vårt skal forbedres, betyr det også å sette en stopper for mange ulikheter, særlig mellom ansatte og arbeidstakere, men også rammer selvstendig næringsdrivende, som er historisk sett dårligere stilt sammenlignet med ansatte. «Og la oss ikke lure at det lovpålagte pensjonssystemet til tross for de korrigeringene som er gjort, vil forbli ugunstig for selvstendig næringsdrivende som nå er 40, 45 eller over.Pierre Devolder påpeker. Kun de som starter livet som frilansere i dag vil ha nytte av utjevningssystemet.Han husker. Imidlertid presenterer skatteetaten seg noen ganger spesielt overfor selvstendig næringsdrivende.urettferdig» Spesielt gjennom den strenge anvendelsen av «80 %-regelen» (som fastsetter at pensjoner – lovbestemte og tilleggspensjoner – ikke kan overstige 80 % av endelig godtgjørelse): «Skatteetaten anser noen ganger bonuser betalt av selvstendig næringsdrivende til tilleggspensjonen deres som utillatte utgifter» spør Patrick Wangnior. Noe som øker ulikheten…

4. Hvem vet det nøyaktige beløpet på pensjonen deres?

Dette er kanskje det eneste området hvor det kan være en viss optimisme: graden av informasjon blant belgiere om deres pensjoner og deres mekanismer øker gradvis. Selvfølgelig er ikke alt perfekt: det eneste «virkelige» tiltaket tatt av Vivaldi på dette området er «pensjonsbonusen», det vil si en progressiv bonus for hvert år i yrkeslivet (maksimalt 3) gitt etter tidlig pensjon, utbetalt i et enkelt avdrag ved pensjonering – Det er fortsatt ikke forstått av 7 av 10 belgiere, for eksempel.

Flertallet av unge forventer ikke å motta lovlig pensjon

Men i dag anser 39 % av de spurte seg fortsatt som godt informert om pensjonsmekanismen deres – mens dette bare var 21 % i 2019. Og mer enn 60 % av belgierne har en nøyaktig (veldig klar eller noe klar) idé om beløpet. De vil få pensjonen. De merkbare forbedringene skyldes spesielt den ubestridelige kvaliteten og suksessen til mypension.be. Liten trøst. Men i fravær av slott …