Pensjonsreform i Frankrike: Nytt møte i Paris fredag ​​kveld, spenningen øker

Ifølge AFP-reportere brøt folkemengden ut rundt klokken 19.00, i en ellers rolig situasjon. Men en time senere begynte spenningen å stige, bemerker BFMTV, mens 4000 mennesker nå hadde samlet seg. Sikkerhetsstyrkene skjøt morter for første gang.

En syklist går mellom politibiler (V) og demonstranter under en demonstrasjon på Place de la Concorde i Paris, 17. mars 2023, dagen etter at den franske regjeringen foreslo pensjonsreform ved å bruke artikkel 49.3 i grunnloven. – Den franske presidentens regjering møtte mistillitsforslag i parlamentet 17. mars 2023 og intensiverte protestene etter å ha innført en kontroversiell pensjonsreform uten avstemning i underhuset. Over hele Frankrike brøt det ut nye protester i den siste demonstrasjonen av folkelig motstand mot lovforslaget siden midten av januar.