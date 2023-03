Pensjonsreform i Frankrike: Revisjonsvedtak forkastet med ni stemmer

jeg erNasjonalforsamlingen avviste mandag med ni stemmer et tverrpolitisk mistillitsforslag som ble fremmet av den uavhengige Lloyd’s Group etter at Elizabeth Bourne sikret seg 49,3 stemmer for å vedta pensjonsreformen.

Dette første forslaget fikk 278 av de nødvendige 287 stemmene. Kledd i tricolor skjerf sto venstresidens folkevalgte på halvsykkelplakater som proklamerte «64 år, nei», «vi fortsetter» eller «RIP», og stemplet det øyeblikkelig som et felles initiativ.

Nupes sang også «Resignation, resignation», og henvendte seg til de tilstedeværende ministre, først til Elizabeth Bourne.

Les mer Pensjonsreform i Frankrike: Hvordan Emmanuel Macron håper å klatre ut av avgrunnen

National Rallys mistillitsvedtak ble også avvist, denne gangen med et skred, med bare 94 av de nødvendige 287 stemmene. Derfor ble pensjonsreformen vedtatt i nasjonalforsamlingen.

Bourne «bestemte seg for å fortsette å gjøre de nødvendige endringene»

Etter at parlamentet vedtok hennes sterkt omstridte pensjonsreform, sa Elizabeth Bourne at hun var «forpliktet til å fortsette å få til de nødvendige endringene» i landet.

– Jeg er fast bestemt på å fortsette å samarbeide med ministrene mine for å få til endringene landet vårt trenger og å vie alle mine krefter til å møte forventningene til våre medborgere, sa statsministeren til AFP i en uttalelse. Elysee.

«Regjeringen er allerede død»

LFI-representant Mathilde Panot sa mandag at regjeringen «allerede var død i franskmennenes øyne» etter at folkeavstemningen avviste mistillitsforslaget med ni stemmer.

«Derfor vil bare ni stemmer mangle i denne mistillitsresolusjonen for å få ned denne regjeringen og dens reform,» understreket opprøreren på en felles pressekonferanse med sine allierte av Noobs. «Ni små stemmer, ingenting er over i dette landet, vi vil fortsette til slutten,» hevdet han.

Le Pen mener Elizabeth Bourne bør «komme seg ut» eller «presidenten bør gå av».

Jean-Luc Mélenchon, president for La France Insomize, ba om en «folkelig mistillitsstillelse» «hvor som helst og under alle omstendigheter» etter en tett avstemning om mistillitsvedtaket.