Pensjonsreform i Frankrike: Sammenstøt i Paris og overløp i andre store franske byer (bilder)

Hundrevis av arrestasjoner fant sted i den franske hovedstaden og andre større byer.

Flere tusen mennesker samlet seg fredag ​​kveld på Place de la Concorde, noen hundre meter fra nasjonalforsamlingen. Ifølge AFP-journalister ble et bål tent av demonstrantene, og stemningen ble anspent utover natten.

Flere hundre personer konfronterte politiet med flasker og fyrverkeri, som svarte med tåregass og forsøkte å evakuere området i regnet. Politiets hovedkvarter opplyste at 61 personer ble pågrepet ved 21.30-tiden.

Demonstranter i Lyon (sentral-øst) brast inn i et rådhus i distriktet og «prøvde å sette fyr på det», men politiet slo raskt brannen og arresterte seks personer, opplyser prefekturen.

I Lyon satte noen hundre ungdommer søppeldunker i brann, veltet scootere, knuste reklametavler, kastet fyrverkeri og merket butikkvinduer, mens de sang: «Hvem er dette? hvem sin Det er opp til oss!» Det sier AFP-journalist på stedet. Politiet tok igjen ved å avfyre ​​tåregassgranater.

36 personer er arrestert på grunn av spenninger i sentrum, opplyser provinsrådet.

I Strasbourg (Øst) samlet 1600 demonstranter seg på Place Kleber. «Vi vil også gå Amul,» sang demonstrantene. Prefekturen erklærte «avbrudd» i sentrum, men ingen arrestasjoner ble foretatt.

Tusen marsjerte i sentrum av Lille (nord), og en prosesjon på noen hundre spredte seg jevnt i Bordeaux (sørvest).

Ifølge parlamentariske kilder vil mistillitsforslagene bli behandlet i nasjonalforsamlingen fra kl. 16.00 (15.00 GMT) på mandag, med forbehold om gjennomgang rett før sesjonen.

For å velte regjeringen trenger en resolusjon om riksrett et absolutt flertall på 287 stemmer i forsamlingen. Dette krevde spesifikt at tretti høyreekstreme representanter for Les Républicains (av 61) stemte for Liot-gruppens forslag.

Den franske regjeringen har valgt å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 på grunn av den økonomiske kollapsen i pensjonsfondene og den aldrende befolkningen.

Selv om pensjonssystemene ikke er fullt ut sammenlignbare, er Frankrike et av de europeiske landene med lavest lovlig pensjonsalder.

Tiltaket for å senke den lovfestede pensjonsalderen utkrystalliserer sinne. Selv om antallet mennesker som demonstrerer i gatene og streiker har stagnert eller gått ned over tid, viser meningsmålinger at franskmennene fortsatt er fiendtlige.