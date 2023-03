Pensjonsreform i Frankrike: Stormfull sesjon i parlamentet og 310 arrestasjoner torsdag, sier Gérald Dormanin.

Totalt 310 personer ble arrestert i Frankrike torsdag, inkludert 258 under demonstrasjoner mot regjeringens 49.3 for å vedta en kontroversiell pensjonsreform i Paris, kunngjorde Gerald Dormanin fredag.

«Protester er rettferdige, demonstrasjoner er legitime, det er ingen bordell eller grensesetting«, fortsatte på RTL innenriksministeren, spesifikt fordømt»Brent bilder«I Dijon og»Mål provinsene«På slutten av torsdagen.»Kirke- og landsbytorg er ikke ZADs!«, han sa.

i»Sinne«eller»gjorde opprør«: Flere tusen demonstranter samlet seg i flere franske byer torsdag mot pensjonsreformen og utløsningen av artikkel 49.3, i demonstrasjoner preget av spenning og fordervelse til tider.

«Ned med 49,3»

På ettermiddagen samlet demonstranter seg på invitasjon fra fagforeningen Solidaires på Place de la Concorde i Paris, ikke langt fra nasjonalforsamlingen. Elizabeth Bourne foreslo artikkel 49.3.

Representanter for flere ungdomsorganisasjoner, studentforeninger (alternative) og politiske organisasjoner (Rebellious Youth, Young Environmentalists, NPA Youth) deltok i initiativet til denne demonstrasjonen. De fikk selskap av arbeidere: jernbanearbeidere, spesielt raffinører, og deretter marsjerte mer enn 1600 unge mennesker og sang fra Place de la Sorbonne.Emmanuel Macron, sjefen for sjefene, vi kommer for å ta deg hjem«og»Ned til 49,3«, bemerket AFP-journalisten.