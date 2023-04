Pensjonsreform i Frankrike: Tre skal etterforskes for forakt etter Emmanuel Macrons besøk i Alsace

En aktor i Colmar bekreftet lørdag overfor AFP at tre personer vil stilles for retten i september for å ha fornærmet Emmanuel Macron ved å vise ham langfingeren under den franske presidentens besøk i Celestad i Alsace.

Disse tre demonstrantene, to menn og en kvinne, uten kriminalitet, vil dukke opp når den offentlige myndighetsdepoter tilstår foraktsforbrytelsen, påpekte advokaten Catherine Sorita-Minard, bekreftet ved å vise til informasjon fra avisen L» Alsace.

En fjerde mann ble arrestert og tatt i politiets varetekt, men mappen hans ble stengt fordi forbrytelsen ikke var alvorlig nok.

Colmers advokat har mottatt to klager på den frivillige blackouten under statsoverhodets besøk i nabobyen Muttersholz onsdag.

Regjeringen klaget på kuttene, som rammet to kommuner. Strømbruddet skjedde under besøket av statsoverhodet til Madis.

Fabrikken, som spesialiserer seg på trekonstruksjon, var uten strøm, noe som kastet lokalene ut i mørke. Flyttingen ble bedt om av CGT-forbundet og en etterforskning pågår.