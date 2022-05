Pentagon-talsmann Putin på randen av tårer, «Det er vanskelig å se hva han gjør der.»

«Dette er den kaldeste, verste typen brutalitet,» sa han fredag.

«Vi vurderte Putins utholdenhet og hensynsløse besluttsomhet for å kunne forfølge det han ser på som Russlands nasjonale interesser. Jeg tror det var klart for oss alle,» forklarte talsmannen.

John Kirby svarte på en reporters spørsmål om han anså Putin for å være rasjonell. En talsmann for Pentagon sa at han ikke var psykolog og ikke kunne vurdere hva som skjedde i hodet til den russiske presidenten. Han kan imidlertid snakke om «svindel». «Det er vanskelig å se hva han gjør i Ukraina, hva troppene hans gjør i Ukraina, og det er vanskelig å forestille seg at en etisk og moralsk person kan rettferdiggjøre det.»

Mens han så for seg bilder av grusomheter begått av russiske tropper i Ukraina, slet Kirby med et øyeblikks tristhet.

Pentagon-talsmann Vladimir Putins begrunnelse for å kalle Nazi-Ukraina «og beskytte russiske borgere i det landet» er «tull». «Denne retorikken er vanskelig å forene det han gjør mot de uskyldige menneskene i Ukraina.»

Kirby ba deretter om unnskyldning. «Jeg har ingen intensjon om å bli tatt bort og jeg vil be om unnskyldning for det,» sa han.