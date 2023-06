People Can Fly fungerer utelukkende på Xbox

Det polske studioet, forfatter av Bullet Storm and Outriders, har signert en avtale med Microsoft om et trippel-A-spill.

Mens Microsoft produserer de fleste av sine eksklusive produkter internt, er det ikke uvanlig at en utgiver outsourcer arbeid til eksterne studioer. Det polske studioet People Can Fly har allerede samarbeidet med det amerikanske selskapet om Gears of War-serien «Judgment» spin-off.

På nettsiden sin bekrefter People Can Fly det nye samarbeidet for det eksklusive Triple-A-spillet, med et estimert budsjett på 30 til 50 millioner dollar.

Avtalen forutsetter at studioet skal jobbe med Microsoft-lisensierte titler. Hvis alle øyne var rettet mot Gears of War, kan People Can Fly ha blitt ansatt for et annet prosjekt. Microsoft har en stor liste over lisenser. Folk kan fly med Bethesda som Doom, Quake eller Wolfenstein.

En ting er sikkert: du må være tålmodig for å oppdage dette nye programmet. Triple-A-spill tar vanligvis 3-5 år å se dagens lys.

