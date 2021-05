Pep Cardiola sender overgangsvarsel til Man City-spillere angående rotasjonspolitikk

Pep Cardiola forklarte hvordan spillerne takler å holde alle fornøyde på en utstyrt liste med store spill fordi spillere som ikke er fornøyd med turneringspolitikken hans, kan forlate Manchester City.

By Cardiola gjorde åtte endringer fra siden som slo PSG i Champions League etter å ha slått Crystal Palace lørdag, slik at Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Ilke Gundogan og Riyad Mahrez kunne hvile.

I deres sted var det imponerende forestillinger fra American Laport, Rahim Sterling Og Gabriel Jesus – alle spillere som er interessert i å starte i Paris. På samme måte gjorde noen frynspillere som Benjamin Mendy, Nathan Eck og Ferran Torres også gode rekorder på Selhurst Park.

Ved å gi disse spillerne Kardiola En ting å ta i betraktning før andre etappe er at manageren innrømmet at han var i en vanskelig situasjon for å holde et stort lag fornøyd, og utfordret de ulykkelige spillerne til å be om poengene sine på banen.

Han sa: “Vi er ikke gode, motstanderne er de beste, men fem år senere har vi fortsatt ønsket. Åtte eller ni spillere som ikke spilte i Paris var glade for laget, men dessverre kan de.”

“Den beste måten å svare på meg og få meg til å føle meg skyldig eller dårlig er gresset. Øyeblikket på banen. I dag gjorde de det. Hver spiller kan være trist, men de har rett i gresset. De trenger ikke å snakke. på sosiale medier, bak kulissene, med deres agenter eller media. De er gresset Ønsker å spille på.

“Derfor har vi 80 poeng, Champions League-semifinaler, fire karaoketrofeer på rad, utrolige rekorder. Fordi disse spillerne snakker i gresset. Nå hviler vi og forbereder oss til finalen vår mot Manchester på tirsdag.”

Cardiola, som trakk seg fra startoppstillingen mot PSG, hentet inn sommeroverføringer fra klubben dersom ingen spiller kjøpte seg inn i turneringspolitikken som ble brukt av klubben.

Cardiola sa: “Han svarte i Carabo Cup-finalen at en spiller som spilte i Carabo Cup-finalen fortjener å spille i Paris, men jeg må ha et valg. Hvis jeg forlater Bill eller Rio, ville det være urettferdig for dem.

“Jeg vil ikke rettferdiggjøre avgjørelsene mine, jeg får muligheten til å ta dem, jeg forstår bedre. Laborte var bedre i dag, defensivt, offensivt og brøt linjene. Han spilte ikke i Paris, jeg forstår hvorfor han er trist. I dag viste han.

“Vi bestemmer hva vi gjør etter sesongen. Jeg er ikke bare en spiller, jeg snurrer mye. Det er ikke det rette stedet når en fyr alltid vil spille. Jeg kan ikke gjøre mer. Rahim spiller eksepsjonelt, kanskje han er final, noen minutter, kanskje han ikke gjør det. Alle kan spille, og grunnen til at alle har vært forpliktet i så mange år er fordi vi må vinne så mange titler. “