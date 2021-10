Pep Cardiolas avsløringer etter å ha slått Brugge: “Jeg ringte Vincent Company”

Club Bruge innrømmet sitt første nederlag i Champions League med et 1-5-nederlag mot Manchester City tirsdag, tredje dag i Champions League. Gruppe A. De med 4 poeng som Paris Saint-Germain før mottaket i Leipzig (0) på kvelden. Joao Cancello (30.), Riyadh Mahrez (43. straff og 84.), Kyle Walker (53.) og Cole Palmer (67.) scoret for City, mens Hans Van Gogh forsvarte Brugge -æren (81.).

Champions League: Alle kveldens resultater

“Dette er en av våre beste serier denne sesongen.”, Sa Pep Cardiola på en pressekonferanse. “Vi visste at Bruce hadde et godt lag, og plutselig var det konsentrasjon. Vi kontrollerte spillet, vi viste våre kvaliteter, ballen reiste godt, vi lenket pasninger og muligheter. Dybde når det var nødvendig, noen ganger presterte vi bra selv om vi var korte. “

Manchester City -treneren avslørte at han hadde ringt Vincent Company før kampen. “Jeg ringte Vincents selskap og han ga meg noen tips. Han fortalte meg at det er et flott lag. Men jeg vet at det kommer til å bli annerledes i neste kamp mot Bruce, fordi Philip Clement ville ha endret ting på laget hans. Det er en annen kamp. Selv om vi spiller fire ganger mot det samme laget, blir det fire forskjellige kamper. “