Pep Guardiola slipper Harry Kane -overføringsnotatet mens Tottenham jakter Adama Dore -boder

Din Tottenham Hotspur -frokost er her lørdag 28. august.

Cardiola Spurs dropper dommen

Manchester City -sjef Pep Cardiola innrømmer at han gjorde alt han kunne for å få innbyggerne til å signere Harry Kane 28-åringen sa før han bodde på N17 i sommer.

På sin pressekonferanse før kampen foran Citys kamp mot Arsenal lørdag, sa Cardiola: “Klubben gjorde alt. Vi snakket ikke engang om en innrømmelse om Tottenham.

“Forståelig nok vil de ikke snakke. I det øyeblikket de åpner døren, vil det kanskje skje.

“Hvis de vil ha 200 millioner, vil vi ikke betale det, vi har det ikke. Vi prøvde, men den store forhandleren, mester Daniel Levy, vet alt, vi kunne ikke gjøre det.

“Kanskje jeg kommer til å gjøre det samme. Han er en Tottenham -spiller, og jeg vil gjerne gjøre det bedre de siste årene av karrieren i London.”

Ndombele News

Tottenham Hovedtrener Nuno Espirido Santo har gitt en oppdatering om fremtiden til den franske midtbanespilleren Tangui Ndombale.

På spørsmål om Ndombele ville bli brukt i Spurs -sammenstøtet mot Watford på søndag, svarte han: “Nei, vi snakket i går, vi snakket dagen før,” Tangui Er med oss. Han er ikke et alternativ. Ingenting har virkelig forandret seg. “

Franskmannen har ennå ikke vært involvert under Espirido Santo fordi den tidligere ulvesjefen innrømmet at signering av Lillivites -rekorden var over kravene på N17.

Drore oppdatering

Idrettsutøvere Jack Pitt-Brook sa at Tottenham hadde avtalt en avtale med Adama Drove tidligere denne uken.

Snakker om Utsikt fra Lane Podcast Han sa: “Denne uken har de (Tottenham) tenkt og snakket om Adama Drew fra Wolves.

“Min forståelse av dette er at de har avtalt en avtale med Wolves om at Adam True skal lånes til Spurs denne sesongen, og deretter vil de kjøpe ham neste sesong.

– Men Tottenham ønsket ikke å fullføre avtalen, mens de brukte noen dager på å vurdere hva som foregikk.

“Det var for noen dager siden, så jeg aner ikke hva Truers situasjon er nå.”