Perez sier Super League-klubber ‘ikke kan dra’ mens Manchester United-fans protesterer European Super League

Real Madrid-president Florentino Perez sier at 12 klubber ble kunngjort i forrige uke som grunnleggere European Super League Det kunne ikke droppes på grunn av kontraktsavtaler og lovet at prosjektet snart skulle komme tilbake.

Perez, som er en tredjedel med Barcelona og Juventus, har ennå ikke dratt, og sier at det ikke vil være lett å forlate klubber. “Jeg trenger ikke å forklare hva en obligasjonsavtale er, men effektivt kan klubber ikke forlate,” sa Perez til den spanske avisen. ER.. “Noen av dem, på grunn av press, har sagt at de vil dra. Men jeg håper dette prosjektet, eller noe veldig likt, går fremover, veldig snart.”

På lørdag, Manchester United Fans protesterte utenfor Old Trafford og krevde at Glazer-familien suspenderte eierskapet av klubben etter å ha deltatt i Super League-programmet. Joel Glaser skrev en offentlig unnskyldning til fansen og beklaget klubbens spillere.

J.P., som ga 3,5 milliarder dollar i tilskudd til stiftende klubber. Morgan sa fredag ​​at han “feilvurderte hvordan avtalen ville se ut.” Perez sa imidlertid at banken fortsatt var om bord: “Det er ikke sant at de har trukket seg. I likhet med de 12 klubbene har de tatt litt tid å reflektere. Vi vil gjøre endringer hvis vi vil, men Super League er den beste planen. vi kan tenke oss.

“Partnerskapet er fortsatt det samme som medlemmene i Super League. Det vi gjorde er å ta noen uker til å reflektere over sinne hos noen som ikke ønsket å miste privilegiene til enkelte individer og som håndterte prosjektet.”

Perez gjentok behovet for ny konkurranse for å øke klubber som sliter med tapene forårsaket av koronavirusepidemien, og la til at 12 Super League-klubber tapte 650 millioner dollar i fjor og opp til 2,5 milliarder dollar i år. Ikke trodd av ham UEFA-reform av Champions League, Konkurransen utvidet til 36 lag fra 2024.

“Super League er den beste planen for å komme oss ut av fotballkrisen. Fotball er veldig skadet, og vi må tilpasse oss den tiden vi lever i,” sa han. “Champions League-reformen vil ikke være den beste, og vi kan ikke vent til 2024. “