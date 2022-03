Perfekt mørke: Omstartsplanen er i dårlig form

Halvparten av utviklerne ville ha forlatt studioet.

Dan Newberger, direktør for The Perfect Dark Franchise Reboot Project fra The Initiative Studio, har bekreftet sin avgang fra studioet, mens spillet han jobbet med ikke er over ennå.

Blant de mest elskede titlene på Nintendo 64-listen, toppet Perfect Dark listen over sjeldne spill, som fansen har ventet spent på siden nederlaget til Perfect Dark Zero. Microsoft bestemte seg for å overlate utviklingen av spillet til The Initiative, et nyopprettet studio med bransjeerfaring.

I følge VGC, Utviklingen av spillet har ikke gått bra de siste månedene. Nær halvparten av studioets ansatte, irritert over prosjektledelsen, har forlatt The Initiative. Mange tidligere ansatte i studioet har bekreftet overfor media at prosjektet er i dårlig form.

Vi husker for noen uker siden da Crystal Dynamics Studio (Tomb Rider, The Avengers) ble kalt til for å forsterke Microsoft-prosjektet. En pekepinn som allerede hadde antydet at prosjektet kanskje var for ambisiøst for et lite studio som hadde bare femti ansatte til da.

VGC håper nøklene til prosjektet kan overleveres til Crystal Dynamics. Som mange medier bemerket for noen uker siden, kan til og med en «myk CV» av utviklingen være på agendaen. På den tiden ryktes det å være «et spill med noen spilltjenestekomponenter» – til stor forferdelse for fansen.