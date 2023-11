«Perfekte hyklere»: Meghan og Harrys samtale vekker reaksjoner på Charles» bursdag

De har ikke snakket sammen på seks måneder. Prins Harry Han utnyttet farens 75-årsdag for å gjenopplive det anstrengte forholdet. detaljer Samtalen deres Sirkulert i engelsktalende presse.

En «hot» samtale

Hertugen av Sussex sier at han ikke ble invitert til bursdagsfesten Charles III, Hans kone ble også med, Meghan MarkleDømt under denne telefonsentralen «Varmt». De Daily Telegraph Det er rapportert at den britiske monarken var i stand til å lytte til barnebarna hans Archie og Lilibet Syng ham «Happy Birthday» fra California. En lokalitet nær kongefamilien er A «betydelig endring» fører til varig fred blant Windsors.

Men alt er ikke rosenrødt. Andre kilder har uttrykt sin misnøye etter lekkasjen. «Harry og Meghan kjemper for sitt respektive privatliv, men den andre Harry er i telefonen med kongen, lekkes det til pressen.Vi har fullført siden Side seks Der er par kvalifisert «perfekte hyklere». På spørsmål fra amerikanske medier insisterer hertugen og hertuginnens følge at de ikke hadde noe med det å gjøre. på siden solenDet sies at Karl III og sønnen hans skal påkalle hverandre igjen «neste uke» Hvis det blir fred, vil det ta tid å materialisere seg.