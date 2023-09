permitteringer av notarius publicus på bakgrunn av eiendomsdepresjonen

Det er bekymringer som ikke kan benektessier Jan Saab, administrerende direktør i den belgiske notarforeningen Vidnot. Dette blir komplisert for noen notarkontorer. Vi beklager også økningen i antall permitteringer.

Siden begynnelsen av dette året har antall ansatte gått ned med 204 enheter. Gitt antall studier – 1 113 – er dette omtrent en medarbeider per gruppe på fem studier. Vi har ikke grunnen, bare utløpsdatoen på kontraktene. bli sint. I denne kategorien finner vi permitteringer, men også oppsigelser, oppsigelser av åremålskontrakter…»

Mindre arbeid og lavere priser

Stilt overfor denne observasjonen ser Jan Sapp tre årsaker.

Den første, den viktigste, er eiendom. Hvem sier svakt eiendomsmarked – Og tallene som vitner om det kommer nettopp fra fagforeningen, red.anm. Sier mindre handling og derfor færre gebyrer. Og i juli 2023 sank antall salg sukuk med 19% sammenlignet med juli 2022. Og antall kreditt sukuk redusert med 32%! Tallene er de samme som i første halvår med -20 % av lukkede OTC-salgstransaksjoner og -32 % av kreditttransaksjoner.

Derimot, «Eiendomsskjøter er det mest lønnsomme for en notarius, sammenlignet med familierelaterte skjøter (suksesjon, gave, separasjon osv.). I gjennomsnitt representerer eiendom 65 % av omsetningen til notarkontoret i Belgia.» For noen, som befinner seg i områder med sterk eiendomsaktivitet – kysten, Brussel, Antwerpen osv. – er det ofte mer enn det. Det er også typisk at de ansatte i disse studiene lider mest.

Den andre grunnen til dokumentasjonsvanskene, «Den nylige reformen av gebyrer og kostnader som kan belastes av en notarius publicus, som trådte i kraft 1. januar i år»legger Jan Saab til, som spesielt peker på en nedgang på noen tusen euro for de som kjøper en ren og unik bolig fra €150.000 til €300.000 med et boliglån. Konkret inkluderer reduksjonen en gjennomsnittlig reduksjon på 10 % av notarens honorar for kjøpsskjøtet, en reduksjon på 20 % av hans honorarer for skjøtet, og et fast beløp av kostnadene han kan belaste for begge arbeidene. .

Til slutt, som en tredje årsak, er det økningen i personalkostnader, spesielt på grunn av automatisk lønnsindeksering; som, hos notarius, er kvartalsvis.

Andre ledige stillinger

«Det er permitteringer, Fednots administrerende direktør fortsetter, Men dette er ikke en bølge av permitteringer. Dokumentasjonskontorer bør sammenlignes med små og mellomstore bedrifter som står tett på sine ansatte og ønsker å beholde dem.» Spesielt siden hvis du ser på den siste statistikken, ser det ut til at aktiviteten i markedet tar seg litt opp.

«Men det som er overraskende er at selv om notarius publicus måtte kvitte seg med to hundre ledende ansatte, er de ute etter å ansette det samme antallet. Det er minst 230 stillingsannonser på siden vår, men med spesialkompetanse.