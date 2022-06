Permitteringer og konkurs, mot en krise uten sidestykke i våre supermarkeder? «September vil være en viktig tid …»

Colruyt-effekten er på sitt laveste eller Delhaize senker prisene på 500 produkter.Det er tydelig at detaljhandelen er påvirket av krisen i Belgia. Ifølge Pierre-Alexandre Billet, pedagog ved Solvay Business School og administrerende direktør for kunnskapsplattformen Gondola, kommer det ikke til å bli bedre i det hele tatt. Han tror også permitteringer og konkurser er ventet de neste månedene.

På Nieuwsblad forklarer eksperten at det er «ekstremt vanskelige kamper for å få en større bit inn i en stadig mindre kake». Årsaken til denne endringen? våre vaner. «Vi spiser mer på restauranter, vi går mer på restauranter. Men i krisetider kjøper folk billige ting, i stedet for produkter som fortsatt kan være lønnsomme,» forklarer han.

Men hvem blir taperen i denne krisen? Pierre-Alexander Billet uttalte at «I de kommende månedene vil september være et viktig øyeblikk, ettersom butikker vil gå konkurs. Dette gjelder konsepter som Match, Smatch eller Cora. ​​Men operatører uavhengig av store kjeder vil også møte problemer. Sektoren sysselsetter 650 000 mennesker i Belgia. Men på grunn av disse. Med lavere marginer er disse jobbene også mindre motstandsdyktige mot store sjokk.» «Hvis ting går galt, vil det raskt få alvorlige konsekvenser,» legger han til.