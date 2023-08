Personalet motsto endelig Zirkzees besøk

Joshua Zirkzee var veldig nær ved å gjøre den største overgangen. Til slutt skjer det ingenting, i alle fall ikke denne gangen.

Faktisk ifølge opplysninger fra Telegraf, Ajax» sportsdirektør har gitt midtspissen grønt lys til å komme til Amsterdam, men for sin del føler han at han må fortelle staben at han ikke vil se Joshua Zirkzee slippe koffertene sine. I den nederlandske hovedstaden. Synd for et FC Bologna-lag som sliter desperat med å sette sammen gode prestasjoner. Det gjenstår nå å se om den tidligere Sporting d’Anderlecht vil bli hos Serie A-beboeren i én sesong til eller ta turen igjen i et forsøk på å starte på nytt.

Ajax Amsterdam

Denne torsdagen flytter den nederlandske fotballtroppen til Ludogorets gressbane i det som teller som et møte for den første etappen i Europa League-sluttspillet. En tur til Bulgaria vil se at Amsterdammers ønsker å ta motstanderen mer seriøst. Forrige sesong i Conference League sparket Anderlecht på sin side den nå tidligere klubben Igor Thiago.

