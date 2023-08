Personvernbrudd: Meta (Facebook) ønsker å bøye norsk regulator

Det er en annen kamp – en lovlig – som Mark Zuckerberg må leve med når Mettas sjef kolliderer med Elon Musk om deres kommende MMA-kamp. Denne gangen motstanderen: Norge, det amerikanske selskapet står overfor to dager i en Oslo-domstol for å suspendere bøter og forbud frem til onsdag.

I midten av juli tvang det nordiske landet, gjennom sin databeskyttelsesmyndighet (toddlecinet), Meta til å suspendere sin personlig tilpassede annonsetjeneste. Big Tech ila en bot på én million kroner (88.500 euro) daglig i tre måneder for ikke å respektere påbudet innen fristen. Regulatoren mener at eieren av Facebook og Instagram ikke respekterer databeskyttelsen til innbyggerne i riket. Teknikgiganten samlet inn data – uten uttrykkelig samtykke – fra brukere av plattformene sine. Denne informasjonen brukes til reklameformål og dens saftige inntekter. Gåsen som legger Metas gullegg.

Milliarder av euro i bøter betalt av Meta

Men Meta motsetter seg dette administrative vedtaket. Norge ba tirsdag rettsvesenet om å suspendere forbudet mot adferdsreklame. Fra det kaliforniske selskapets side anslås forsinkelsene mellom beslutningen fra myndigheten og dens gjennomføring å være svært korte. Metas advokat, Christian Reisch, mente at «dette er en urettferdig avgjørelse og det er umulig for dem å rette seg innen fristen». 1. august lovet plattformen å ikke lenger operere uten godkjenning. Fra regulatorens side, uten å gi for mange garantier. Selskapets advokat mener videre at flyttingen ikke er berettiget ettersom en etterforskning av samme sak pågår ved Metas europeiske hovedkvarter i Irland.

I januar ble Meta rammet med to store bøter på til sammen €390 millioner i Dublin av den irske regulatoren som handlet på vegne av EU for brudd på den europeiske databeskyttelsesforordningen (GDPR). I mai, fortsatt i Irland, ble den tidligere Facebook-gruppen bøtelagt 1,2 milliarder euro av den irske regulatoren for brudd på databeskyttelsesregler gjennom sitt sosiale nettverk Facebook.

Den nye saken i Norge kommer i et spent miljø mellom giganten og europeiske regulatorer. Fra midten av mai hadde Meta allerede blitt bøtelagt med 2,5 milliarder euro over fem år og anvendt den europeiske GDPR-protokollen. Og det har utløst en annen kontrovers i Canada.

Meta i øyet til den politiske stormen i Canada

En kanadisk mediegruppe ba tirsdag konkurransevakten om å undersøke Metas beslutning om å blokkere tilgang til medieinnhold på Facebook og Instagram, og anklaget den for å bruke sin «dominerende posisjon» til å monopolisere annonseinntekter på nettet. Metta forsøker å «underlegge kanadiske presseselskaper» og «hindre tilgang til og andel i annonsemarkedet,» og fordømmer en mediekonsern som forener de fleste av landets utgivere og kringkastere i en pressemelding. Gjennom sin «konkurransebegrensende oppførsel,» sa han, ville det amerikanske selskapet «forsterke sin allerede dominerende posisjon innen reklame og sosiale medier og skade kanadisk journalistikk.» Facebook og Instagram står for mer enn 70 % av markedet for sosiale medier på nett CanadaStøtter denne mediegruppen.

Saken tar en ny politisk vending ettersom brannen ødelegger deler av Canada. Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau har kritisert Facebooks morselskap Metas beslutning om å blokkere lenker til nyhetsartikler på ulike sosiale nettverk. «Facebook prioriterer profitt fremfor innbyggernes sikkerhet.Den kanadiske politikeren lanserte en pressekonferanse i Cornwall mandag.

Meta prøver å komme seg etter katastrofen i 2022

Meta postet et mer urolig 2022, spesielt et katastrofalt fjerde kvartal der nettoresultatet ble halvert til 4,65 milliarder dollar. Det siste året har selskapet kuttet 21.000 arbeidsplasser. Og Mark Zuckerberg har mistet sin dyrebare nr. 2, Sheryl Sandberg, lojal mot posten i årevis. «Det er slutten på en æra», sa Mettas sjef på slutten av sin lovtale.

Inntektene og fortjenesten har blitt skadet av den økonomiske krisen, konkurranse fra TikTok og reguleringsendringer fra Apple som har presset annonsørenes budsjetter, og begrenset de sosiale nettverkenes mulighet til å samle inn brukerdata for å selge annonser.

I denne sammenheng er det europeiske markedet svært viktig for Meta. Facebook vil ha rundt 300 millioner aktive daglige brukere i Europa innen utgangen av 2022, av totalt 2 milliarder på verdensbasis, med europeere som genererer en femtedel av Metas annonseinntekter.

De siste resultatene, i 2. kvartal 2023, beroliget investorene. Omsetningen i andre kvartal var bedre enn selskapet hadde forventet i slutten av juli, og steg 11 % til 32 milliarder dollar mot konsensusanslaget på 31,12 milliarder dollar.

(med AFP)