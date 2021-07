Peru: Ny president utnevner marxistisk statsminister | Peru

En dag senere Ble president i PeruFor å avslutte forventningene til en moderat regjering, har Pedro Castillo utnevnt et medlem i det ytterste venstre og hans marxistiske partimedlem Guido Bellido til statsminister.

Castillo begynte nesten tre timer for sent, og ble sverget i et ufullstendig kabinett torsdag kveld, som bare omfattet ekstreme venstreorienterte og to kvinner. Han utnevnte ikke en finansminister, og sittende Pedro Frank forlot stedet bare minutter før seremonien begynte.

Oppsigelsen av en tidligere verdensbank -teknokrat som overvant investorangst over lang tid Antall stemmer Etter at valglokalene stengte i juni, reiste han spørsmål om han hadde gått eller blitt presset ut.

Fraværet av en finansminister vil sannsynligvis forårsake usikkerhet i peruanske markeder, som allerede er forvirret av Castillos administrasjon. Å utpeke en person fra sitt Free Pere -parti som sjef for kabinettet ville forårsake ytterligere alarm.

Castillos utnevnelse av Festido ved en seremoni i Andes -regionen i Ayakozhou tidligere torsdag provoserte sinne og frustrasjon blant føderale politikere som støttet ham. Kort treff På sin ytterste høyre rival Keiko Fujimori.

Belido, 42, fra Cusco -regionen, blir avhørt for å “beklage terrorisme” for en forbrytelse i Peru. I et intervju med lokale medier i april forsvarte han medlemmene Veien til å skinne, Den maoistiske opprørsgruppen som drepte titusenvis av peruanere på 1980- og 90 -tallet i et forsøk på å ta makten.

Det har han også Uttrykte homofili og misforståelser På sosiale medier annonserer han det han ser som angrep på lokale politikere kjent som homofile eller som fremmer en “pro-homofil agenda”, og blander noen ganger synene sine med en ekstrem venstreorientert holdning.

Castillos valg fremmedgjorde potensielle allierte. The Purple Party, som har tre lovgivere, sa at det ikke kunne støtte Belido. Den sa at han ikke trodde det “Demokrati, menneskerettigheter og kampen mot korrupsjon og terrorisme” Og det vil ikke gi ham en tillitserklæring.

Castillos parti vant bare 37 av de 130 setene i kongressen, og Belido og hans kabinett skal godkjennes av en opposisjonsledet tillit.

Peru har mottatt Fire presidenter og to konferanser I den politiske uroen de siste fem årene. Det nye rommet ble åpnet i strid med protokollen onsdag, og forhindret den avtroppende midlertidige presidenten Francisco Sagasti fra å komme inn i bygningen.

“Den første dagen i katastrofen for Pedro Castillos regjering slutter,” Tweeted Gonzalo Banda, politisk analytiker og spaltist. “Dårlig start, nesten umulig.”

Venstreavisen La Repubblica kritiserte også Bellidos utnevnelse Leder Castillo understreket at “ikke forråder tilliten til et samfunn som først og fremst har stemt for endring” til fordel for “forslagene” til den lille, utdaterte og illusoriske delen.

Free Barry Party ledes av Vladimir Seron, en kubansk utdannet nevrokirurg som beundrer den venezuelanske regjeringen. Kritikere sier at Castillo ble partiets kandidat fordi Seron ikke klarte å stille til valg på grunn av tidligere korrupsjonsanklager.