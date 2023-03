Peruansk keeper banket opp en spansk politimann: Imponerende bilder av kampen (VIDEO)

Ifølge politiet skjedde hendelsen rundt 21:30 (19:30 GMT) mandag, da Perus lag, som for tiden er i Madrid for å spille en vennskapskamp mot Marokko på tirsdag, hadde rundt 300 peruanske fans som ankom hotellet. De ventet på dem. , noen med gnister.

– Fansen prøvde å nærme seg spillerne og politiet grep inn mellom fansen og spillerne for å unngå et stormløp, sier en talsmann for politiet til AFP.

«En spiller slo deretter en politimann i øyet. Spilleren ble deretter arrestert og ført til politistasjonen i Samart (Madrid-distriktet)», la han til, uten å identifisere spilleren.

Det peruanske utenriksdepartementet siterte målvakt Pedro Callis for sin rolle.

«Pedro Gallese har nylig forlatt politistasjonen der han ble avhørt og har returnert til hotellet han valgte,» sa han på Twitter tidlig tirsdag.

I en annen melding insisterte departementet på at peruanske myndigheter «avklarer fakta fra de relevante myndighetene».

Bilder av kampen sendt på sosiale nettverk og tatt av spanske medier viser politifolk og krigere som griper og dytter hverandre. Keeperne Pedro Calís og Jose Carvalho og midtbanespiller Yoshimar Yotan er spesielt involvert i opptakene.