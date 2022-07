Petabyte, Tetrabyte, Megabyte… Forstå alt om datastørrelse

500 gigabyte, 2 megabyte, 1 petrabyte… det er lett å gå seg vill mellom ulike datastørrelser. Her er en liten oppsummering for å se klarere.

I databehandling måles størrelsen på en fil etter mengden data den inneholder eller mengden lagringsplass den bruker. Per definisjon måler en byte vekten av en fil i minnet den er skrevet til.

Det eneste problemet er at en byte er en veldig liten størrelsesenhet. For klarhetens skyld er mange filer uttrykt i kilobyte (KB), megabyte (MB) og gigabyte (GB). Som du forstår, er måleenheten i databehandling byten, som har mange variasjoner.

Millioner av byte kalles mega og milliarder kalles giga. I tall tilsvarer 1 kilobyte (KB) derfor 1000 byte, nærmere bestemt 1024. Men for enkelhets skyld brukes ofte avrunding.

Kort sagt, 1000 byte er 1 KB, 1000 KB er 1 MB, 1000 MB er 1 GB, 1000 GB er 1 TB.

Én tilpasning for hver filtype

For det første, avhengig av filtype, angis ikke størrelsen på samme måte. Dette er faktisk størrelsesordensforskjeller. Generelt er regneark-dokumenter uten tekstbehandling og bilder angitt i kilobyte (KB), bilder tatt med telefoner eller digitalkameraer i megabyte (MB), og videoer i gigabyte (GB).

Som illustrasjon veier musikk i MP3-format rundt 4 MB, tekstfil i Word 50 KB og video i mp4-format opptil 700 MB for to timers opptak. Merk at vekten på bildene avhenger av oppløsningen. For eksempel er bilder i ukomprimert format, så RAW, mye tyngre enn de som er tatt med en telefon. Samme med videoer. Et lite triks, generelt, for å finne ut størrelsen på en fil, høyreklikk og velg «Egenskaper». Størrelse er angitt i delen «Generelt».

Symptomer på minnemedier følger samme logikk. Størrelsen på RAM-minne og USB-nøkler er ofte spesifisert i gigabyte og harddisker i GB eller tetrabyte (TB).

Byte og biter

Noen harddisker kan lese «250 GB» for å oversette til «250 gigabits». Men hva er forskjellen mellom en bit og en byte?

Egentlig er dette også bare en rekke. En bit er et siffer i det binære systemet. Så en 0 eller 1. En byte er en byte med biter og 8 biter tilsvarer en byte. Med andre ord, multipliser størrelsen på byte med 8 for å finne størrelsen på biter.

