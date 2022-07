Petal Search feirer en utrolig vekst på sitt andre jubileum

Vitenskap og teknologi

Gir brukerne en interaktiv og personlig søkeopplevelse i 2 år

ShenzhenKina, 1. juli 2022 /PRNewswire/ — HUAWEIs Petal Search feirer sitt andre jubileum, og tar på seg utviklingen av en søkemotor som har som mål å være en alt-i-ett søkemotor.

Først Opprettet av Petal Search i mai 2020, fortsetter søkemotoren å utvikle seg. Selv om Petal Search betjener globalt, fortsetter det å tilby tilpassede lokale søkeresultater til brukerne. De siste par årene har søkemotoren forbedret seg dramatisk på alle måter. Petal Search støtter nå mer enn 70 språk i mer enn 170 land og regioner og har blitt en populær søkemotor.

De siste par årene har søkemotoren forbedret seg dramatisk på alle måter. I tillegg bygger Huaweis Petal Search flere partnerskap med mer enn 3000 partnere til dags dato, og jobber hånd i hånd for å berike det enorme økosystemet.

2020: Bygg grunnleggende søkefunksjoner for brukere over hele verden

Med viktigheten av nettbaserte søkemotorer i vårt daglige liv og enkelheten til søkefeltet, er brukere sømløst koblet til innhold på nettet. Ved å skrive inn nøkkelord kan brukere få tilgang til alt relevant innhold tilgjengelig på nettet.

Med dette i tankene begynte Huawei å utvikle sin egen mobiltjeneste og søkemotor. Etter en vellykket prøveversjon har Huawei introdusert Petal Search forhåndsinstallert på alle Huawei-smarttelefoner. Søkeservere er Huawei Mobile Services (HMS) proprietære søkemotor.

Basert på Huaweis 1+8+N Seamless AI Life-strategi, bruker Petal Search sine egne globale markedssøkefunksjoner for å gi brukere teknologibaserte søke- og spørringsmuligheter. I november måned brakte Petal Search nok en gang forskjellige nye funksjoner til sine brukere. Ved å introdusere tre nye søkevertikaler, nemlig Nearby, Shopping og Travel, tilbyr Petal Search sine brukere en lukket søketjeneste, som leder dem direkte til resultater uten å forlate siden. Andre unike verktøy er også tilgjengelige, som væroppdateringer, en kalkulator og sanntidskurser Vil bli gitt For å gjøre det mulig for brukere å raskt få tilgang til disse nødvendige tjenestene.

Brukertrender er et viktig punkt i utviklingen av magasinsøk. Med den økende bruken av andre søkemotorsøkemetoder, gir Petal Search brukere flere søkefunksjoner, slik at de kan finne innhold på en rekke måter.

Selv i et søkemotormettet miljø, oppmuntrer Petal Searchs unike tjenester og kvaliteten på søkeopplevelsen det gir flere brukere til å velge det som søkemotor.

2021: Rask utvikling lar brukerne ha en alt-i-ett forskningsplattform

Med mer enn 3000 partnere tilbyr Petal Search brukerne et komplett spekter av tjenester på én enkelt plattform, noe som bidrar til målet om å være en alt-i-ett søkemotor.

I tillegg har Petal Search forbedret brukergrensesnittet for jevnere interaksjon og introdusert PetalGO, som lar brukere abonnere på daglige nyheter til underholdning og flere kort.

Petal Search tilbyr lokaliserte bokstjenester for å møte de ulike behovene til land og regioner for å skape en personlig opplevelse. For eksempel kan brukere i Singapore få tilgang til Delt paraplyboks ved å skrive inn disse nøkkelordene i søkefeltet. Brukere vil få informasjon om steder som tilbyr paraplydelingstjenester. Mer enn 300 utleieenheter er tilgjengelige Madrid og jobber i Storbritannia, hvor brukere mottar personlig informasjon basert på deres plassering.

Ved å introdusere sine unike funksjoner og opplevelser skiller Petal Search seg ut fra andre søkemotorer på markedet.

Huawei anerkjenner brukernes bekymringer om personvern og sikkerhet. Med denne personlige informasjonen kombinerer Petal Search maskinvarebasert sikkerhets- og sikkerhetsteknologi for å sikre personvern- og databeskyttelsesstandarder for Huawei-brukere med ePrivacyseal-sertifisert databeskyttelse og GDPR-overholdelse. Gjennom personvernsenteret kan brukere velge mellom standard eller intelligente søkemetoder for bedre å hjelpe i søkeprosessen.

Med sterk vekst det første året, fortsetter Petal Search å forbedre søkeopplevelsen for brukerne.

2022: Utvikling av neste generasjons søkemotor

I år fortsetter Petal Search sin forpliktelse til å bli den foretrukne søkemotoren for brukere over hele verden. I følge Statcounter-beregninger, rangerer Petal Search blant de tre beste mobilsøkemotorene i mer enn 18 land.

Petal Search fortsetter å utvide eksisterende tjenester med mer enn 500 nye lokaliserte bokstjenester og mer enn 20 vertikale søkekategorier. Petal Search fortsetter å møte behovene til brukerne bedre ved å forbedre multimodale søkefunksjoner.

Mens de forbedrer funksjonene og funksjonaliteten, fortsetter Petal Search sin forpliktelse til å hjelpe brukere over hele verden med å finne det de leter etter, lage innhold av høy kvalitet og opprettholde sikkerheten og personvernet til brukerdata. I tillegg til sikkerhetssertifisering tilbyr Petal Search en sikker søkefunksjon som lar brukere se søkeresultater på en sikker måte og informerer brukere om informasjonskilden for å sikre at autentiske resultater vises.

Mens dagens søkemotorer gir brukerne resultatene de leter etter, har Petal Search som mål å gi mer ved å inkludere tjenestene brukerne trenger.

Teamet bak Petal Search forbedrer stadig søkeverktøyet for å gi brukerne en forbedret søkeopplevelse. I alle tilfeller, med nøkkelfunksjoner som tjenesteøkosystem, brukervisninger, menneskelige forbindelser og samtalekommunikasjonsevner, fortsetter Petal Search å vokse og utvikle seg for å bedre betjene brukere med mulighetene til neste generasjons søkemotorer.

For å laste ned og nyte Magasinsøk, besøk følgende nettsted: https://bit.ly/3rpGYGY

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1850278/800_450.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1850180/image_2.jpg

