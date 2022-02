Peter Dinlage er sint over Snow White-nyinnspillingen: “Du fortsetter å gjøre dette om 7 dverger som bor sammen i en hule”

Skuespiller”Sport Av Troner“Peter Ding sted, Disney og filmkritikere “Snøhvit Og syv dverger “å være” progressive. Til tross for den progressive beslutningen om å kaste den latinske skuespillerinnen Rachel, anklaget den 52 år gamle achondroplasia, en form for dvergvekst, et trekk ved identiske dverger. sjømann For dannelsen av Snøhvit.

“Jeg lurer på hva du gjør“, Podcast,” sa den 52 år gamle skuespilleren på WTF Med merke Maron“. Peter Ding sted Han forklarte at han så på filmen som hyklersk fordi de var “veldig stolte av karakteren Snøhvit For en latinsk skuespillerinne.“

“Jeg ble litt overrasket over at de spilte rollen så stolt, uten å ville fornærme noen Snøhvit For en latinsk skuespillerinne forteller de fortsatt historien Snøhvit Og syv dverger“.

“Ta et skritt tilbake og se på hva du gjør der. Jeg forstår det ikke. Du er progressiv på en måte, men du fortsetter å gjøre dette ப *** Historien om syv dverger som bor sammen i en hule. Men hva gjør du, Gutt? Gjorde jeg noe for å fremme saken fra plattformen min? Jeg tror ikke sterk nok“, la X-Men star til: Om dager Fremtiden Siste“.

“Hvis du forteller historien om ‘Snøhvit’ Med en veldig original, kul eller progressiv vri? La oss gå. Alle sammen.“

Disney svarte på Peters kommentarer Ding sted Han sa også at han ville omforme historien og samarbeide med kultiveringskonsulenter for å forbedre historien.

“For å unngå å forsterke stereotypiene til den originale animasjonsfilmen, tar vi en annen tilnærming med disse syv karakterene og rådfører oss med medlemmer av dvergsamfunnet.Det sa en talsmann for Disney Å gjøre New York Post. “Vi kan ikke vente med å fortelle deg når filmen skal i produksjon etter en lang periode med utvikling.“

Disney-nyinnspillingen er for tiden i pre-produksjon og innspillingen skal begynne i Storbritannia til sommeren.