Peter K: Comedian returnerer billetter som er utsolgt på 30 minutter Ends & Art News

Peter Kay -fans krevde billetter for å komme tilbake til scenen – showene ble utsolgt på 30 minutter.

Bolton Fun, som har vært ute av offentligheten de siste årene, vil gjøre det Gå tilbake til plattformen hans Måneden etter holdt han to spørsmål og svar -økter Manchester.

Cais programmer vil hjelpe den 20 år gamle Laura Natal, som har en alvorlig form for hjernekreft kalt Cleoplastoma Multiform.

Showet, kalt Doing It for Laura, finner sted 7. august på Manchesters O2 Apollo med 3500 kapasiteter.

De finner sted klokken 13.30 og 18.30 – utsolgt innen en halv time etter at de var i salg klokken 09.00 fredag, hvoretter fansen blir sendt til ventelisten.

Nuttal ble diagnostisert med vedvarende hodepine i oktober 2018 mens hun studerte for sin første sesong ved King’s College London. Hun var 18 da, og en hjerneskanning viste seks svulster.

Han har nettopp fullført sitt andre år ved University of Manchester, hvor han studerer filosofi, politikk og økonomi, og vil være et publikumsmedlem med familien for forestillinger.

Lauras mor og far møtte først komikeren for 20 år siden mens de jobbet på Granada Television, og da datteren deres ble diagnostisert med sykdommen, kalte Kay dem ut av det blå.

Kay har stort sett vært utenfor offentligheten de siste årene Avbryter sin siste etappe På grunn av “uventede familieforhold” i desember 2017.

Siden den gang har Bolton-stjernen overrasket fansen ved å delta på hennes prisbelønte bilutstilling Charity Show i 2018, og snakket om kjærligheten til musikk da hun dukket opp på Radio 2 i januar.

Kay ble berømt for sin komedie Phoenix Nights fra 2001, som fulgte livet til folk som jobbet på The Phoenix Club, en imaginær arbeidende herreklubb i Bolton.

Men Kay er veldig kjent for sin standup-komedie.

Han er ikke fremmed for veldedighet, og kombinerer Tony Christies gjenutgivelse av The Way to Amarillo i 2005 med en rekke innsamlingssingler for Red Nose Day and Children’s.

Det var han i fjor Dukket opp på BBCs Big Night Inn, Der han presenterte en oppdatert versjon av Amarillo -videoen hans laget av fans.