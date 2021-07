Peter R. de Vries: Nederlandsk kriminalreporter dør ni dager etter at han ble skutt i Amsterdam Utenriksnyheter

RTL News rapporterer at den nederlandske kriminelle reporteren Peter R. de Vries er død ni dager etter at han ble skutt til livs på Amsterdam Street.

Med henvisning til en familierapport fortsatte RTL News – de Vries fortsatte å bidra til det nederlandske nettverket – “Peter kjempet til slutt, men kunne ikke vinne krigen.”

Den 64 år gamle journalisten antas å være omgitt av kjære som sa at han var “uløst” om hans død.

Kriminalreporteren døde av skadene etter å ha blitt truffet i hodet av en kule.



“Peter lever etter sin tro: ‘Det er ingen måte å være fri på et bøyd kne,’ sa familieuttalelsen.

“Vi er utrolig stolte av ham og samtidig ikke overbevisende.”

De Vries partner og kjære krevde personvern for å “utføre hans død fredelig.”

Politiet sier at han ble skutt drept i Lancashire, nær et stort offentlig torg i Amsterdam.

Angrepet kom etter at han opptrådte regelmessig i TV-programmet.

To mistenkte er arrestert i forbindelse med skytingen 6. juli.

Amsterdam Pic: Floral hyllest til journalisten Peter R. de Vries skutt i AP



De Vries er en av Nederlandens mest beryktede kriminalreporter og har fått kritikerroste for sin uredde rapport om den nederlandske underverdenen – inkludert kidnappingen av ølmagneten Freddie Heineken i 1983.

Men etterforskningen hans har ført til trusler mot ham tidligere, som sies å være relatert til flere saker der han har jobbet.

To menn møtte for retten i Amsterdam tingrett sist fredag ​​og ble varetektsfengslet i to uker.

Peter R. de Vries er en av de mest berømte kriminelle reporterne i Nederland: Pic: AP



Skytteren er mistenkt for å være en 21 år gammel nederlandsk mann og en 35 år gammel nederlandsk mann som bor i Nederland.

De ble arrestert kort tid etter at de Vries ble skadet.

Retten sa i en uttalelse: “Det er for tiden tilstrekkelige innvendinger og grunner til å plassere begge mennene i forvaring.”

Men politiet prøver fortsatt å etablere motivet for angrepet.

Talskvinne Sarah Tillard sa: “Vi går gjennom mange scener og jobber med alle krefter for å finne ut hva de mistenkte har og hvem som har ansvaret.

Mr. de Vries kommer til retten i Amsterdam for ‘Marengo’-drapssaken i april. Bilde: AP



Seremonien til ære for Mr. de Vries ble holdt i Westerkerg kirke i Amsterdam, som ønsket publikum velkommen med tente stearinlys og fulgte et sørgende øyeblikk.

Rundt 4000 hvite roser ble plassert ved et nasjonalmonument i nærheten, lest sist fredag ​​med slagordet “Attack on Press Freedom.”

Den nederlandske statsministeren, Mark Rutte, hyllet journalisten i dag og lovet å finne de ansvarlige: “Peter R. de Vries var alltid engasjert, bestemt, ikke redd for noe, ikke redd for noen.”

“Det er enda mer dramatisk at han selv nå er offer for en stor urettferdighet.”

Den nederlandske kong Willem Alexander stemplet forrige uke skytingen som et “angrep på pressen, hjørnesteinen i vår konstitusjonelle stat, og derfor et angrep på loven.”