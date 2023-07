Peter Sagan krysser Tour de France som en skygge

Med sine 33 er han definitivt bare en skygge. Peter Sagan har ikke vunnet et løp siden 26. juni 2022 og ble kronet til slovakisk mester. Mannen med 121 profesjonelle seire, trippel verdensmester og syv ganger Tour de France grønn trøye drar ut elendigheten i feltets anonymitet. Hans beste resultat siden han forlot Bilbao er åttende på Moulins onsdag. Den tidligere mesteren ser ikke ut til å ha noe imot det lenger.

Helt siden han kunngjorde på Tour de San Juan i januar at 2023-sesongen ville bli den siste i karrieren, ser han ut som han er på en avskjedsturné og allerede har ideer andre steder. Det er bare det at han ikke vil være inaktiv. Nei, slovaken ønsker faktisk å sykle (igjen) for å kvalifisere seg til Paris-OL. «Logisk sett burde jeg avslutte livet mitthan sa. Med mindre jeg oppnår en bragd som krever at jeg fortsetter terrengsyklingen alene. Ellers vil jeg representere det spesielle merket på noen arrangementer rundt om i verden, noe som har vært ventet en stund.

Resultatet av denne avgjørelsen: Sagan vil ikke lenger sykle for TotalEnergies neste år, og Specialized vil forlate det franske laget med ham etter to års samarbeid.

Sitat «Jeg har det fortsatt gøy på sykkelen.»

I mellomtiden sier han at han liker Grande Bougle, etter å ha vunnet 12 etapper gjennom karrieren. «Selv om det ikke alltid er lett, har jeg det gøy på sykkelen»Etter januar 2022 mener han at han ikke er bekymret for at han kun har vunnet to ganger siden han kom til det franske laget.

Sagan vant Paris-Roubaix i 2018

Neste år vil den tidligere vinneren av Tour of Flanders (2016) og Paris-Roubaix (2018) vende tilbake til sin første kjærlighet. Terrengsykling var faktisk disiplinen han strålte i før han traff veien. Hun ble bronsemedaljevinner ved junior-EM i 2007, og ble verdens- og europamester i kategorien 12 måneder senere.

Han har aldri lagt skjul på at han tar disiplinen til seg når han får sjansen, og hvis han kvalifiserer seg til Paris 2024, vil det være hans andre OL-deltakelse i terrengsykling etter Rio i 2016, hvor han bare ble nummer 35, men uten noen reell forberedelse. Denne gangen sier han at han ikke vil gjøre ting halvveis. I mellomtiden passerer han denne turen som en skygge.