Peter Timmermans (FEB) slår alarm om skattereformer: «Tsunami av frykt kommer til tørt land» – Business AM

Federation of Belgian Businesses (FEB) slår alarm. Bedrifter vil mislike skattereformene foreslått av finansminister Vincent van Petegem (CD&V) for mye. FEB General Manager Peter Timmermans snakket med Business AM om de potensielle fallgruvene ved reparasjonene.

grunnleggende : Federation of Belgian Businesses (FEB) etterlyser et første skritt i skattereformer der både konkurranseevne og kjøpekraft betyr noe. For finansieringskilder som merverdiavgift og særavgifter ønsker FEB å eliminere urettferdig konkurranse. Du ser tap av konkurranseevne som et presserende problem.

Peter Timmermans sier: Det var en tsunami . I dag nærmer denne tsunamien seg land. Vi ser venturekapitalister slå tilbake mot forslagene. Se opp, sier de, vi får se startups og så videre Kapitalismens sammenbrudd . » «Vi ønsker å forhindre eller redusere visse virkemidler i moderne HR-politikk i bedrifter. Det er også snakk om en 80%-regel for tilleggspensjoner, mens partene i arbeidslivet nylig har tatt til orde for en økonomisk og sosial frysing. Så vi ser en rekke bekymringsfulle faktorer .

. I dag nærmer denne tsunamien seg land. Vi ser venturekapitalister slå tilbake mot forslagene. Se opp, sier de, vi får se startups og så videre . » «Vi har akkumulert 5 % uføre ​​av lønnskostnad . Forskjellen mellom kostnaden for lønn og folks nettoinntekt er svært stor. Ifølge ferske tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling går over halvparten av lønna til staten. » Hans løsning: «Vi kan jobbe med to faktorer: Redusere offentlige utgifter eller øke nettoinntekten . Handling må tas fra begge sider. »

. Forskjellen mellom kostnaden for lønn og folks nettoinntekt er svært stor. Ifølge ferske tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling går over halvparten av lønna til staten. » Våre medlemmer fremhever en rekke de potensielle risikoene . De kan bestemme seg for å investere i utlandet eller utsette investeringer her. Det største problemet i dag er Tap av konkurranseevne av selskaper,” bekrefter Peter Timmermans. Nasjonalbanken har nettopp vist at kjøpekraften har holdt seg stabil det siste året eller til og med økt litt. Den konkluderer med at konkurranseevnen, som driver jobbskaping og eksport, er under press.»

. De kan bestemme seg for å investere i utlandet eller utsette investeringer her. Det største problemet i dag er av selskaper,” bekrefter Peter Timmermans.

(SR)