Petersburg Rovers Washington respekterer familiehistorie i racing

Jens og Jacob Hammer konkurrerer i Washington 360, et motorfritt løp i Budget Sound. (Foto fra gruppetid og bølgefacebook-side)

Washington 360, et ubemannet båtløp rundt Budget Sound, startet denne uken.

Av de 56 lagene tilhørte ett Alaska. Jacob og Jens Hammer er fra Petersburg, og de er absolutt båtliv. Brødre ser på rase som en måte å respektere sin familiehistorie på.

Skip på Washington 360 inkluderer båter, katamaraner, kajakker og stand-up padlebrett.

Hammer-brødrene valgte trebåter med et håndverk kalt “Keat” -båten. Jens sa at familiemedlemmene i Norge brukte lignende båter for 150 år siden.

“Dette er en helt nydelig båt, og så fantastisk for folk som oss,” sa han. “Vi klipper det allerede. Vi har det bra.”

Han ringte fra Port Townsend, der stien starter og slutter. Lag har to uker på å fullføre løpet. Hammere håper å gjøre det om ti dager.

“Vi vet at vi ikke kommer til å gjøre dette bedre på grunn av hastigheten på båten vår eller noen teknisk fordel,” sa Jens. “Vi må stille hardt opp og må stille opp lenge. Det vil være til vår fordel.”

Washington 360 er et nytt løp. Det er som det berømte Race to Alaska, som ble avlyst i år på grunn av en epidemi. Dette løpet tiltrekker seg noen av de eneste konkurrentene i staten Washington. De kan velge hva slags cruise de vil seile. De kan ikke bruke maskiner.

Jens sa at han og broren lærte å klare seg uten maskin i ung alder.

“Faren vår har alltid vært en stor tilhenger av å lære å gjøre på den gamle måten, uansett hvilken teknologi du bruker senere,” sa han. “Opp til Petersburg Creek, hvis du vil slå leir i hytta selv, må du være sterk nok til å stille opp før du glir, før du går selv. Så hvis du kan distribuere deg der, er du smart og sterk nok til å finne ut hvordan du får deg ut av en klype. “

Fra sterke strømmer til utfordrende vær, vil hammer sannsynligvis møte mange klyper de neste to ukene. Men dette er ikke Jakobs første roing. I 2018 gikk løpet fra Port Townsend til Alaska til Victoria i British Columbia.

I en direktesending på lagets Facebook-side mandag sa Jacob: “Tidevannet flyter til der den normale hastigheten vår synker. Men vår ånd kan ikke bremse.”

Den ånden kommer fra motivasjonen til å hedre bestefaren John Ka. På 1920-tallet marsjerte han og hans partner Andrew Wigan frem og tilbake mellom Petersburg og fastlandet for å levere melk. Hammer & Wicon-butikken på North Nordic Drive feirer i år 100-årsjubileum.

“Vi leter alltid etter unnskyldninger for eventyr,” sa Jens. “Det virket som en fin måte å feire litt mer, og komme rundt budsjettlyden.”

Hammers legger ut oppdateringer Teamets Facebook-side, Kalt “gruppetid og bølge”. En live tracker Alle konkurrentene er tilgjengelige på nettstedet til Northwest Sea Center.