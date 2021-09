Peterson logistikkfirma utnevner ny administrerende direktør

Det internasjonale logistikkselskapet Peterson har kunngjort utnevnelsen av Sarah Moore som ny administrerende direktør.

Moore, allerede administrerende direktør, vil erstatte pensjonerte Erwin Koig som administrerende direktør i begynnelsen av januar.

Hun vil fortsette å bo i Aberdeen etter å ha tiltrådt sin nye stilling.

Med over 10 års erfaring i virksomheten, begynte Ms Moore i 2009 og har hatt flere ledende stillinger, inkludert direktør for innovasjon og prosjekter og sist som administrerende direktør.

Ifølge Peterson bringer hun betydelig erfaring med energilogistikk og internasjonaliseringsrollen som administrerende direktør.

Moore sa: “Det er en stor ære å etterfølge Irwin og lede Peterson Energy Logistics sammen med et sterkt lederteam.

Supply chain innovation vil være avgjørende for å oppnå energiovergangen i vår bransje. Våre ambisiøse planer og veletablerte partnerskap med våre kunder vil se nye modeller som driver denne endringen, på bakgrunn av et urokkelig fokus på kvalitet og sikkerhet. ”

Mr. Kooij begynte i Peterson på begynnelsen av 1980 -tallet og var en del av dannelsen av Southern North Sea Pool, en banebrytende samarbeidsmodell i Nederland, der operatører outsourcer sine marine- og helikopterbehov til en enkelt logistikkleder, Peterson.

Den avtroppende konsernsjefen sa: “Jeg er veldig glad for at Sarah Moore har blitt valgt som min etterfølger etter en utrettelig og grundig utvelgelsesprosess.

“Sarah har bidratt betydelig til virksomheten de siste 12 årene, først ved å spille en stor rolle i utviklingen av vår Lighthouse -teknologigruppe, støtte utviklingen av vår porteføljevirksomhet og til slutt med å etablere oss på internasjonale steder, for eksempel Qatar og Australia.

“Med energibransjen gjennom en periode med betydelige endringer, er dette spennende tider for Peterson Energy Logistics, og jeg er glad for at Sarah vil lede virksomheten videre fra begynnelsen av neste år.”

Peterson har reglene Over hele verden, inkludert Nederland, Norge og Trinidad, samt Aberdeen.