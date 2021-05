Petrobras byder på Brasils Golfinho oljefeltklynge

Petroprose ønsker å selge aksjer i Golfinho oljefeltklynger. Kreditt: Dean Briarley / Unsplash.

I den nye auksjonsrunden rapporterer Reuters at Petropras avslører tidligere utilgjengelig informasjon fra en Golfinho-klyngeproduksjonsbrønn som ble boret i fjor.

I slutten av mai vil selskapet akseptere bud fra potensielle selskaper.

Salg er en del av selskapets strategi for å redusere gjeld og flytte fokus til å skape et velstående, dypere vann.

Kilder fortalte nyhetsbyrået at budgivere for den nye budrunden for Colpinho-klyngen inkluderer DPO Energy og Norges PW Energy.

I fjor sa Petrobras at det ville begynne bindingsfasen for å ekskludere aksjer i Clusters, Colpinho og Camarobim.

Senere inngikk selskapet forhandlinger med DPO, som skal ha tilbudt den høyeste muligheten etter den åpne budrunden for salg av Golfinho-domenet, rapporterte Reuters i januar.

Reuters rapporterer at samtaler med DPO Energy, opprettet av norske og brasilianske ledere, ikke har vært vellykkede.

Reuters rapporterer to kilder om at ekskluderingsstrategien er usikker, da tidligere administrerende direktør Roberto Costello erstattet Franco med Joaquim Silva e Luna i forrige måned.

Senere indikerte Luna at han var villig til å vedta aspekter av selskapets nåværende strategi, men med noen modifikasjoner.

I følge noen rapporter forventes det forsinkelser fra potensielle kjøpere av Petrobras-eiendeler i den siste auksjonsrunden.

Nylig godkjente Petrobras-styret oppkjøpet av den resterende andelen på 10% i Nova Transportora do Sudeste (NDS), en divisjon for naturgassrørledninger, for 7.337 millioner kroner (1,8 milliarder dollar).

