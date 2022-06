Peugeot 408, halvt sedan, halvt SUV: når Peugeot blander…

408 tar Peugeot-design til neste nivå. Fronten er mer uttrykksfull enn noen gang, med grillen som passer perfekt sammen med støtfangeren og lysene og skaper et mer innsiktsfullt utseende enn noen gang. Selvfølgelig er Crocs LED alltid til stede i hver ende for en gjenkjennelig optisk signatur. Profilen er utvilsomt muskuløs og den hengende vingen fører til den brutale bakdelen der det svarte pannebåndet i full bredde går sammen med lysene, selvsagt også LED.

Om bord finner vi i-Cockpit, den karakteristiske kjøremodusen sentrert rundt det lille rattet, og en atmosfære nær den siste 308. Knappene har viket for berøringsskjermer, og hurtigtaster vil ikke være så mye for navigering multimediesystemet. Det praktiske er ikke glemt, med god plass til baksetepassasjerer tillatt av den utvidede akselavstanden, men også en 536-liters bagasjerom som kan nås via en stor bakluke. 408 vil lage to plug-in hybrider, 180 eller 225 hk, spydspisser, og en mer beskjeden 130 hk bensinmotor vil også bli tilbudt. Det hele kobles automatisk til EAT8 automatgirkasse.

Med denne plasten bør 408 finne kundene sine raskt, spesielt blant unge ledere som ikke vil ha SUV-er og som ønsker å gjøre unna det tradisjonelle sedanbildet. Det kan også gjøre vondt 508noe lik i størrelse (4,69 m), men også til sin svært moderne fetter Citroen C5Xsom hun deler kunstneriske elementer og den samme følelsen av å blande sjangere med.