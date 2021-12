Phil trekker frem et falskt immunkjede og gleder galleriet, men jukser mot en av hans allierte

Alix er tilbake i løpet

Ved oppdagelsen av den forbudte øya kunne ikke den siste fjernet Alex kontrollere følelsene sine. Brannmannen gikk naturligvis med på å bli med på øya og møtte Loïc og Christelle i en agilitytest. Filosofi? Lag tre kuler i et skråplan fylt med hull. Vinneren av denne utfordringen vant muligheten til å komme nærmere det endelige målet: å komme tilbake til løpet for å konkurrere i orienteringsarrangementet. Dom: Alex var den eneste som klarte å komme seg ut av spillet, og dermed bevisst slått Loic og Kristel ut av eventyret.

Glass, mitt vakre glass…

Den populære testen av komfortidrettsstjerne. Målet til eventyreren er å stå så oppreist som mulig, ben og armer mot skrånende vegger. Laurent, Sam og Ugo spilte mot tre lag mot Claude, Jade og Bill.

Lagkaptein Laurent falt først, etterfulgt av partneren Ugo. Claude forlot motstanderlaget først, men Jade og Bill klarte å kjempe mot den imponerende Sam. .

Dette er en bemerkelsesverdig mulighet til å finne seg selv i speilet for første gang siden begynnelsen av eventyret og til å observere deres fysiske transformasjon. En vesentlig del av “Koh-Lanta”. Fiendene deres Laurent, Yugo og Sam ble i leiren og tømte det siste av risen slik at de også kunne nyte den deilige maten. Men de hadde også fortsatt rett til å se det nye bildet sitt i speilet. De fikk også en baderomsstørrelse. Et område som Sam ønsket å unngå, ble veldig sjokkert over forvandlingen hans. Den unge eventyreren hadde det fortsatt gøy med å forandre kroppen sin, og lekte kroppsbyggere med Laurent og Yuko foran speilet.

Sams tårer

Immunitetstesting var ivrig etterlengtet. Dette er viktigere enn noe annet, for ved avslutningen utpekes den som kvalifiserer først til orienteringsprøven. Men denne utfordringen ble også fjernet! Så Castways overgikk seg selv i et vertikalt dominospill.

Konklusjon: Claude Immunity vant totemet mens han måtte backe etter 1.30 endeløse forsøk mot Sam Laurent. Igjen, etter Loïc, slo Laurent knepent ut en av sine motstandere i en eliminasjonsrunde. Sam kunne ikke skjule sin skuffelse over dette tragiske nederlaget. Av de seks eventyrerne som fortsatt er med i løpet, er han den eneste som ennå ikke har kommet til finalen. Irriterende!

En kortvarig komedie

Rådet avsa deretter sin dom. Dessverre var det Yuko som så fakkelen hans gå ut. Eliminert i den første episoden og tilbake til eventyret etter å ha rømt alle prøvelsene på Isle of Bond, vil den unge Quadra ikke bli diskvalifisert denne sesongen. Han forventet imidlertid ikke å bli utvist igjen, denne gangen ved portene til Orienteringsprøven.

Bare minutter før avreise tok vennen hans Bill det falske Immunity Necklace han hadde laget under eventyret og gledet galleriet. Men vitsen hans var kortvarig og fremfor alt veldig ekkel, fordi Ugo kjente til at hans lojale partner som håndhilste stemte mot ham! Den tidligere vinneren av «Koh-Lanta: Malaysia» får én fot, neste uke, retten til å returnere til førsteplassen på Den forbudte øya. Der skal han møte Alex og sistekommeren Sama, under en siste test, på slutten av denne vil han bli utnevnt til den femte og siste finalisten i «Co-Landa: The Legend». Men den mest foretrukne orienteringsprøven.