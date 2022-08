Philip Albert er svært bekymret for de røde djevlenes sikkerhet: «Vi kan ikke dra til Qatar med ansikt og teater»

Philip Albert Han var gjest Lancelot Meluvator Facebook Live denne mandagen. Showet kommer mindre enn fire måneder fra verdensmesterskapet i Qatar, hvor rådgiveren vår uttrykte bekymring for de røde djevlenes forsvar.

Forrige helg, Våre belgiske Ligue 1-forsvarere hadde en veldig komplisert første dag. For sin første kamp mot Rennes, Arthur teater slo leiren sin og Ugyldig fase Det fulgte han opp med Reims søndag kveld. Ting som skjer. Dette er Det som bekymrer Philip Albert fremfor alt er det ubegrunnede John Vertonghen Med Benfica. «Han mistet plassen sin. Treneren hans bestemte seg for å klare seg uten ham. Det er greit hvis det er midlertidig, men hvis det er langsiktig blir det veldig vanskelig. Går du til VM med ambisjoner, vil du spille med gutter som har fart. Han tåler ikke varmen i Qatar«.

Roberto Martinez å bekymre seg om

Vår advokat er svært bekymret for at andre forsvarere også er i en delikat situasjon: «Detrick Boyata Det gikk ikke bra i Hertha Berlin og klubben hans ønsket å selge ham. For ikke å nevne Jason Tenaire Fortsatt uten klubb. Vi kan ikke gå til VM med ansikt og teater. Jeg vil ikke være på det stedet Roberto Martinez. Hvis disse aktørene ikke finner en løsning, må vi ta sterke valg. Han burde bekymre seg«.

Hva er Roberto Martinez sine andre alternativer for midtstopperposisjonen? Spesielt to spillere ble nevnt i Facebook Live-kommentarene: Zinho VanheusdenInter lånte ut AZ og den unge Anderlechtois Geno de Bast.

Geno de Bast Fremtidens røde djevel

«For VanHuston, etter to alvorlige skader, vil det ta tid å komme tilbake til 100 %. Jeg tror VM kommer snart for ham«, Philippe Albert, er en stor tro på Debast. «Det er for tidlig for nå, men hvis han starter hver uke, er han dyktig, og samtidig er fremtiden til Boyata, Denoyer og Vertonghen dyster. Dette er fremtidens røde djevel«.

