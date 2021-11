Philip Albert, fortryllet av Charleroy og Union Saint-Gillois, frykter deres neste flyttevindu

Philip Albert Var gjest Facebook Live de la Tribune Denne mandagskvelden. Som hver uke har vi innledet La Tribune ved å svare på spørsmålene dine! Standard, Anderlecht, Union Saint-Gilloise, Sporting de Charleroi men Mechelen er underlagt spørsmålene dine. Ligner på situasjonen til de røde djevlene og Roberto Martinez.

Som mange tilskuere av belgisk fotball, er Philip glad for å se noen lag spille siden sesongstart, og han håper de ikke blir svekket i løpet av neste vinter overgangsvindu.

“Et lite friskt pust med Michelin og Charleroi i starten av unionsmesterskapet. Alle tre lagene får en ekstraordinær start på sesongen. Det som skjer i forbundet er eksepsjonelt, og det er viktig å vite hva som skjer i neste overgangsvindu. Det er ensomme spillere, Nielsen på midtbanen, Midoma snakker ikke om dette, han er et ekstraordinært talent, men jeg tror han står i gjeld. Vanzeir, Undav kan være de store belgiske klubbene å investere i, det kan være problemer med angrepsnivået. Jeg tror fagforeningskonsesjoner ikke kan nektes hvis de er betydelige.”

Den samme omsorgen for Charlero: “Det er en klar forbedring i spillet.De er sterke på å nærme seg kampen og defensivt, årets beste keeper, midtbanespilleren som ikke er misunnelig på noen. Og Nicholson scorer mål … så det er bra at en skade ikke tar ham, eller selv om han ikke liker Golicade eller Morioca, for jeg tror Charleroi vil få flere problemer. […] Hvis Nicholson også får en sjanse, kan det være behov for ekstra spiss. For igjen, hvis Nicholson har et utrolig tilbud, er det en klubb som ikke kan avslå et interessant tilbud. Overgangsvinduet vil uansett være hyggelig i mange klubber.”

De to klubbene møter hverandre neste helg: “Edward Stills arbeid har allerede gitt resultater siden starten av sesongen. […] Vi vil kvalifisere oss til en bedre kamp mellom Union og Charleroi neste uke, og det som skjer er veldig bra, så bra for dem. […] De er motiverende for å se deg fordi de generelt sett er positiv fotball. Vi trenger ikke basere oss på motstanderen, spesielt på Charleroy-siden, i forbundet er det litt mer forsiktig.“