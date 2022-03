Philip Albert: «Hans Vanagen og Leandro Trossard er de store vinnerne av dette møtet»

Hvilken lærdom kan du lære av dette møtet i mars? Seks måneder før VM, Roberto Martinez Irland og Burkina Faso bestemte seg for å tilby et «U50»-valg. Samtale med Philip Albert. «Jeg husker det faktum at selv om sikkerheten ble omstrukturert, ble det ikke utbetalt én ytelse Salter. Det var en tøff start på forsvarsspillet, men de tok seg sammen. Sikkerheten var mer sikret for meg enn å komme inn i Irland Tendonker Spesielt i andre omgang.

Siebe van der Hayden Spilte sin første kamp med Devils. Unionisten ble testet i venstre sentrum i stedet for Arthur Theatre, og laget en ren kopi. «Jeg fant ham avslappet og utrolig avslappet. Han fikk styrke under møtet. Han gjorde VDH, veldig god på stoppet, og veldig god i luftspillet. Han klarte ikke å fullføre noen interessante stigninger, var synd for ham.»

Ved avspark ønsket Roberto Martinez terminen Michi PatsuwaiPresset til et annet møte på rad pinse, Opprinnelse Og வான்சீர் På benken. «Da pinsen kom i går, skapte pinsen: en majestetisk heading for å score 3-0. Vi vet hva Christian har, han er alltid sulten når det kommer til kampen. Når det gjelder humør, er han ubestridt. , Men han gir en god kopi når det kommer til kveldens kamp. Jeg håper han får en fremtredende plass i Qatar fordi vi trenger profilen hans.