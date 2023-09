Philip Albert om Thorgan Hazards ankomst til Anderlecht: «En spiller på dette nivået overgår andre»

Sammen med risiko får RSCA et element som vil hjelpe det å oppnå en god sesong. «Jeg leste at Thorgan berømmet snakken til Anderlecht-ledelsen og staben, så han er ambisiøs og ikke her for å etterligne. Hvis du har en spiller på dette nivået, overgår den andre Så Anderlecht kan være ambisiøse med Thorgans ankomst, det er sikkert.

De må komme seg til topp 6, ellers blir det total fiasko

Hva kan du forvente av Mauves denne sesongen? Ifølge vår konsulent er det nødvendig for å nå sluttspillet for Sporting, som har fått en god start på mesterskapet i statistikk (13/18), men sliter med å overbevise i spillet.er det Mye press på rimeren med en kvalitetskjerne Anderlecht må vise noe annet enn det de har vist i de to siste kampene. De må komme seg til topp 6, ellers blir det total fiasko. For tittelen er det fortsatt sterke staller i vente.«

Da Vincent Langendres ble spurt i hvilken posisjon han ser for seg at Hazard ville passe best i Anderlecht-elleveren, velger Philippe Albert en molderolle. «Jeg ville sett ham i en offensiv midtbanerolle. til fordel for Caspar Tolberg. Han kan sikkert spille høyre eller venstre. Dens allsidighet gjør den egnet for alle nivåer.«

Albert tror ikke Thorgan kommer tilbake til Belgia, hvor de allerede spiller Kylian (RWDM) og Ethan Hazard (Youths of Union Dubis-Brien), kan bidra til at storebror Eden kommer tilbake. «Jeg tror hans avgjørelse er tatt. Siden juni har han tatt et skritt tilbake fra profesjonell fotball og nyter kvalitetstid med familien, og det fortjener han. Men for Eden tror jeg det er over, dessverre.«