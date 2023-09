Philip Alberts beskrivelse etter Estland: «En sterk kombinasjon med to individer som skiller seg ut fra mengden»

De røde djevlene fikk jobben gjort. Forventet å snu hjørnet etter lørdagens kamp i Baku, gjorde belgierne kort med et svakt estisk lag (5-0). De bruker denne seieren til å ta et stort steg mot EM 2024 med Sveriges nederlag i Østerrike (1-3). Det er åpenbart mange grunner til tilfredshet.

I sin tradisjonelle kommentar etter kampen, Philip Albert Han var også fornøyd med mikrofonen Vincent Langandries : «Ingenting Sammenlignet med Baku skal si. En perfekt start på kampen med et raskt mål for å bryte endeløs. Vi har sluppet spillere som har vist store personlige egenskaper. Jeg skal snakke om Doku som var fantastisk fra første til siste minutt. En skikkelig gift på hans høyre side i første omgang og venstre side i andre omgang. Det er et mareritt for motstandere når du har en fyr som deg. Når du gir ham en slik frihet, blir du straffet. Romelu Lukaku gjorde også bra med å score i første omgang. Så i 2. omgang scoret han to eksepsjonelt nøyaktige mål. Vi hadde et sterkt team på to personer som skilte seg ut.

Det er åpenbart at denne tirsdagens hovedspillere er øyeblikkets store vinnere, mens de som boltret seg i semulegryn på Aserbajdsjans potetstadion lørdag er de åpenbare taperne. Navn som dukker opp mest? Ingen tvil Yuri TielemansDette ser ut til å ha (igjen) tapt poeng: «Han er ute av rytme, og han vet det. Leandro Trassart Selv om han ikke presterte bra i Aserbajdsjan, fortjener han en ny sjanse. Det var forskjellen, Tzarzart kunne spille i et selvsikkert lag, et ekstraordinært mål fra ham. Tielemans må jobbe hardt på trening for å være startende i klubben sin og gjenvinne en startplass på landslaget. Onana var veldig sterk på 6 og Mangala spilte på 8 i dag. Det fungerte bra selv om fienden var svakere enn Aserbajdsjan. Det er fotball, det går så fort, og han vet det. Det er han som må jobbe hardt for å bli starter igjen i klubben sin. Men det er sant at han var en av de store taperne i denne mengden.